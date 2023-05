Alcides gedegradeerd, Dalfsen pakt belangrijke punten, ook voor Balkbrug valt het doek

overzicht zwolleTwee wedstrijden te gaan, voor sommige teams zelfs nog maar een duel. In de eindfase van de competitie is het op veel velden spannend, zeker vanwege de versterkte degradatieregeling. Alles is te vinden in het overzicht, dat gedurende het weekeinde wordt ververst.

Tweede divisie

De liefhebbers van doelpunten en zomermiddagvoetbal kwamen wel aan hun trekken bij Spakenburg tegen HHC. De gasten kwamen twee keer terug na een fikse achterstand, Van der Leij en Hardijk forceerden met hun late treffers een gelijkspel: 4-4. Het betekent dat HHC volgende week het clubrecord al het gaat om behaalde punten in de tweede divisie nog kan verbeteren.

Spakenburg - HHC Hardenberg 4-4 (2-1). 18. Maurice de Ruiter 1-0 (strafschop), 28. De Ruiter 2-0, 30. Rob van der Leij 2-1, 61. Joeri Church 2-2, 64. Ferebory Kourouma 3-2, 76. Robin Eindhoven 4-2, 87. Van der Leij 4-3, 88. Matthijs Hardijk 4-4.

Zaterdag

Derde divisie

Als je dan toch nog een paar punten nodig hebt, pak die dan in Hoek. Dat maakt de lange terugreis dubbel zo aangenaam. Urk is zeker van een nieuw seizoen in de derde divisie na de winst in Zeeuws-Vlaanderen, die vooral te danken is aan twee treffers van Klaas Romkes in de eerste helft. Het betekent ook dat de missie van interim-trainer Hennie Spijkerman - die in maart Gert Jan Karsten heeft opgevolgd - is geslaagd. Dat krijgt de ervaren coach van zijn spelers naderhand ook te horen. Het ‘Hennie bedankt’ knalt door het kleedlokaal.

Hoek - SV Urk 2-3 (1-2). 15. Klaas Romkes 0-1, 30. Steve Schalkwijk 1-1, 41. Romkes 1-2, 75. Lucas Schraal 1-3, 81. Artuur Zutterman 2-3. Bijzonderheid: Urk zeker van handhaving.

Staphorst heeft zijn laatste uitwedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Op bezoek bij subtopper SteDoCo in Zuid-Holland werd het 2-0 door een vroege goal van Sander de Grote en een late penalty van Stan Haanstra. ,,Zij maakten het spel en wij liepen veel achter de bal aan”, zag trainer Karlo Meppelink. ,,Wij scoorden echter op de juiste momenten.” Zaterdag sluit nummer elf Staphorst de derde divisie af met een thuisduel met Sparta Nijkerk. ,,We staan nu op 44 punten, vorig seizoen was het aan het einde 45. Dus we willen naar 47. Dan ben ik dik tevreden”, aldus de vertrekkende Meppelink.

SteDoCo - Staphorst 0-2 (0-1). 12. Sander de Grote 0-1, 86. Stan Haanstra 0-2 (strafschop).

Vierde divisie B

Nadat Genemuiden op woensdag de bekerwinst aan d’Olde Veste’54 moest laten, kreeg de ploeg van René van der Weij zaterdag opnieuw een tik te verwerken: Huizen was met 2-0 te sterk. Toch was de oefenmeester tevreden met de reactie van zijn ploeg. ,,We hebben woensdag een klap gehad, maar we hebben vandaag goed gespeeld. We hadden een penalty moeten hebben, we raken twee keer de lat en een keer de paal, de keeper pakt twee ballen uit de kruising… Wat moet je nog meer doen?”

Huizen - SC Genemuiden 2-0 (1-0). 44. Theo Visser 1-0, 81. Frank van den Bosch 2-0.

Flevo Boys heeft aan de thuiswedstrijd tegen WV-HEDW op de valreep in haar voordeel beslist. Een late treffer van Aron Kleefstra betekende de enige en dus winnende treffer. Daarmee heeft de ploeg van Arjen Postma zichzelf een goede uitgangspositie verschaft voor de knallende apotheose van volgende week tegen d’Olde Veste. Na een matige en kansarme wedstrijd, zeker van de kant van de thuisploeg, leek Timon Rorije, bezig aan zijn laatste thuiswedstrijd in de competitie namens Flevo Boys, halverwege de tweede helft voor de verlossing te kunnen zorgen, maar hij faalde vanaf elf meter. Met een assist was Rorije uiteindelijk toch nog van groot belang voor zijn ploeg.

Flevo Boys - WV-HEDW 1-0 (0-0). 86. Aron Kleefstra 1-0. Bijzonderheid: 68. Timon Rorije (Flevo Boys) mist strafschop.

Hoewel Berkum donderdag de bekerfinale speelde en er daarna flink gefeest werd, trad de Zwolse formatie zaterdag tegen Swift met nagenoeg dezelfde basisopstelling aan. Niet onverdienstelijk, want tegen de Amsterdammers werd met 1-1 gelijkgespeeld. ,,Tot aan het einde waren we minimaal even fit als de tegenstander, echt super knap van de jongens”, was Arno Hoekstra na afloop vol lof. Zijn ploeg blijft zo in de race voor de derde periodetitel.

Swift - Berkum 1-1 (1-1). 19. Martijn Brakke 0-1, 40. Bas Maljaars 1-1.

d’Olde Veste’54 heeft drie cruciale punten overgehouden aan de wedstrijd tegen Ajax. In Amsterdam won de ploeg van Dick Krommenhoek met 0-1. d’Olde Veste begon sterk aan de wedstrijd en kreeg al binnen tien minuten een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Maar de strafschop van Juules Kwant werd gestopt door de doelman. De gasten lieten het hoofd niet hangen, verstoorden regelmatig de opbouw van Ajax en konden daardoor vanuit de omschakeling gevaarlijk worden. Na een halfuur was het raak, toen Davy Kuurman uit een hoekschop van Niels ten Veen binnenkopte. Na de rust hield d’ Olde Veste de controle, gaf het weinig meer weg en trok het verdiend de overwinning over de streep.

Door de zege blijft d’Olde Veste hoop houden op handhaving in de vierde divisie. Aanstaande zaterdag moet het onderlinge duel met concurrent Flevo Boys gewonnen worden om directe degradatie af te wenden. Mocht CSV Apeldoorn verliezen van Buitenpost, dan volstaat een gelijkspel ook voor d’Olde Veste.

Ajax - d’Olde Veste’54 0-1 (0-1). 31. Davy Kuurman 0-1. Bijzonderheid: 8. Juules Kwant (d’Olde Veste) mist strafschop.

Eerste klasse E

Na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen louter lachende gezichten. SVI walst in het duel der degradanten met 5-1 over Epe heen, in een wedstrijd die al na tien minuten was beslist. Bram Freie: ,,We waren ook gewoon stukken beter dan Epe. Een zege als dit zat er al een paar weken aan te komen. Mooi dat het dan in de laatste thuiswedstrijd alsnog gebeurt.” Saillant detail: de 5-1 wordt gemaakt door jeugdspeler Aron Wiegers, die z’n debuut maakte in de hoofdmacht.

SVI – Epe 5-1 (2-0). 7. Dani van der Steege 1-0, 10. Joep Banse 2-0, 58. Saba Gwedelidze 3-0, 61. Van der Steege 4-0, 65. Gerrit Calkhoven 4-1, 80. Aron Wiegers 5-1.

Drie keer is scheepsrecht dit seizoen voor Go-Ahead Kampen als het gaat om Kamper derby’s. Na een gelijkspel tegen KHC en een verloren stadsduel tegen DOS, werd het tweede duel tegen de Poelänten winnend afgesloten: 1-5. Een verdiende, maar geflatteerde overwinning voor de cocksianen; de laatste vier goals vielen binnen een kwartier tijd. ,,Op een gegeven moment zie je dat er iets knakt bij ze”, vertelde Go-Ahead-verdediger Adi Draganovic. Door de overwinning én gunstige resultaten op de andere velden ligt Go-Ahead op koers voor de periodetitel. Die kan volgende week in de andere stadsderby worden veiliggesteld. DOS moet, zelfs als het volgende week wint, vrezen voor de nacompetitie.

DOS Kampen - Go-Ahead Kampen 1–5 (1-1). 12. Rutger Koopman 0-1, 20. Ayoub Lakhloufi 1-1, 72. Jarni Koorman 1-2, 74. Maxwell van Dijk 1-3, 81. Wilbert Wessels 1-4, 86. Dennis van der Wal 1-5.

Het was een draak van een wedstrijd. Maar het punt bij KHC (1-1) wordt gekoesterd door asv Dronten. Trainer Patrick Posthuma: ,,Het was van beide kanten gewoon niet om aan te gluren. En dan komen we ook nog laat op achterstand, waardoor we ineens weer een goal móeten maken.” Posthuma sommeert daarom de half geblesseerde Rihairo Meulens om in te vallen. ,,Ga maar ergens lopen, zoiets heb ik denk ik gezegd. Dan zet uitgerekend hij ons nog op 1-1, geweldig. Een belangrijke goal trouwens, want als we tweede eindigen slaan we de eerste ronde van de nacompetitie over.”

KHC – asv Dronten 1-1 (0-0). 85. Burak Alp 1-0, 90. Rihairo Meulens 1-1.

Tweede klasse I

Een trainer die na een 1-6 zege nog kan zeggen dat de overwinning ‘mager uitvalt’, is een tevreden trainer. Be Quick’28 speelt een geweldige wedstrijd tegen degradant DESZ, en staat bij rust al met 0-4 voor. Martijn van Uffelen: ,,De jongens hebben heel veel energie in het duel gelegd en hebben met heel veel plezier gespeeld. Het was ook voor ons op de bank gewoon een mooie wedstrijd om naar te kijken.” Be Quick’28 is door de zege officieus veilig en sluit met vertrouwen volgende week de competitie af tegen stadgenoot WVF.

DESZ – Be Quick’28 1-6 (0-4). 10. Quinten Jony 0-1, 28. Robin Gerritsen 0-2, 33. Gerritsen 0-3, 42. Thymo Oorburg 0-4, 58. Hugo Winkeler 0-5, 65. Jony 0-6, 90. Mika Esteie 1-6.

Trainer Edwin van Ankeren gaat met een goed gevoel de nacompetitie in. Hoe kan het ook anders nadat zijn ploeg Unicum, titelkandidaat Hierden met 2-1 over de knie heeft gelegd. Van Ankeren: ,,We hebben een geweldige eerste helft gespeeld, waarin het eigenlijk al 2-0 of 3-0 had moeten zijn. De tweede helft weet je dat Hierden nog wat gaat proberen, want het is een ploeg met veel kwaliteit.” Kort na rust wordt het 1-1, maar het slotakkoord is voor Willem Jelle Bos die met een prachtige treffer de drie punten in Lelystad houdt. De buren van Batavia worden mede daarom nu al kampioen.

Unicum – Hierden 2-1 (1-0). 30. Dyllan Lanser 1-0, 47. Brian Klaassen 1-1, 80. Willem Jelle Bos 2-1.

Het feest dat is losgebarsten bij Batavia’90, gaat ongetwijfeld tot in de kleine uurtjes door. Voor het eerst in de clubhistorie promoveert naar de eerste klasse. Na de zeperd bij OWIOS van vorige week (2-0), ziet trainer Michel van Oostrum tegen Horst een gretige ploeg die klaar is om geschiedenis te schrijven. Uiteindelijk wordt het, in de allerlaatste minuut, 1-0. Mohammed al Haydar knikt de bal tegen de touwen. Van Oostrum: ,,Vorige week tegen OWIOS creëerden we ook genoeg kansen, maar ging die bal er maar niet in. Ook nu weer kansen te over, dat het dan pas in de laatste minuut gebeurt is gewoon bijzonder. Dit is een geweldig moment voor deze club, in een sowieso al geweldig seizoen. Want niet alleen zijn we kampioen geworden, we hebben ook de kwartfinale van de beker gehaald.”

Los van de resultaten komt Van Oostrum, zelf natuurlijk ook gewoon liefhebber, superlatieven tekort om de prestaties van zijn ploeg te omschrijven. ,,Uiteindelijk is de beste ploeg kampioen geworden. We hebben het mooiste voetbal gespeeld van alle teams, we hebben de meeste aanvallende intenties gehad van alle teams. Een heel, héél groot compliment voor mijn jongens en voor de hele club.”

Batavia’90 – FC Horst 1-0 (0-0). 90. Mohammed al Hajdar 1-0. Bijzonderheid: Batavia'90 kampioen.

Eigenlijk uit het niets valt nog de gelijkmaker. IJVV verliest daardoor tegen AGOVV twee punten én heeft het winnen van de periodetitel niet meer in eigen hand. Trainer Emiel Diender baalt. ,,Nee, ik had die 1-1 ook niet meer verwacht. We stonden goed, gaven weinig weg. We kregen zélf genoeg kansen op 2-0 en raakten zelfs een keer de paal.” AGOVV glipt er kort voor tijd een keer langs en schiet de gelijkmaker binnen. Diender: ,,Dit is gewoon heel zuur.”

IJVV – AGOVV 1-1 (0-0). 54. Luc Kalter 1-0, 89. Jeffrey van Amersfoort 1-1.

Met een verdiende zege tegen OWIOS heeft ZAC gedaan wat het moest doen om in de race blijven voor lijfsbehoud. De thuisclub was 90 minuten lang de betere ploeg, scoorde na een kwartiertje voetballen via Reuvecamp de openingstreffer en kwam in het tweede bedrijf op 2-0 dankzij een werelddoelpunt van Uzair Goelab - die vanaf 40 meter de bal ineens over doelman Van Koldenhoven schoot. ,,We hadden wat goed te maken, na de wanprestatie van vorige week”, vond aanvoerder Okke Scholten. ,,We waren heer en meester, hebben niets weggeven en met gif gespeeld. Volgende week nog een finale. Winnen we die, en hebben we een beetje geluk (als Be Quick punten laat liggen tegen WVF), dan spelen we ons ineens veilig.”

ZAC – OWIOS 2-0 (1-0). 17. Melle Reuvecamp 1-0, 50. Uzair Goelab 2-0.

Tweede klasse J

Al ruim dertig jaar speelt FC Meppel minstens in de tweede klasse. Maar daar is een einde aan gekomen door de nederlaag tegen Den Ham (0-3) en dat doet zeer. Trainer Willem Visscher: ,,Ondanks dat je weet dat dit eraan zit te komen, is het pijnlijk. We hebben een moeizaam seizoen gehad, er is veel gebeurd.” Tegen Den Ham gaat het na 55 tellen al mis, ook al ziet Visscher dat z’n ploeg het daarna nog wel probeert. ,,Na een kwartiertje vond ik ons wel de betere ploeg, maar een goal maken zat er niet in. Ook al hadden we drie uur door gevoetbald.”

FC Meppel – Den Ham 0-3 (0-1). 1. Daan Timmerman 0-1, 64. Luuk Kuiper 0-2, 68. Thomas Remmink 0-3. Bijzonderheid: FC Meppel gedegradeerd.

Gramsbergen is er niet in geslaagd om Sparta E. van de titel af te houden. In Enschede liep de ploeg van trainer Stephan Rahantoknam tegen een 2-0 nederlaag aan. Op het goed gevulde sportpark Schreurserve moest Gramsbergen al snel in de achtervolging. Middenvelder Alessio Pinna opende namens de thuisploeg na 15 minuten spelen de score. De zenuwen leken vervolgens een grote rol te spelen bij Sparta, dat ondanks de voorsprong niet beter ging spelen. Daarbij lag er voor Gramsbergen ruimte in de omschakeling om gevaar te stichten. Maar de bezoekers waren niet bij machte om de Enschedese defensie aan het wankelen te brengen. Na rust kwam Sparta wederom sterk uit de kleedkamer en tekende Lars Bult voor de 2-0. Gramsbergen had nog minder in de melk te brokkelen dan in het eerste deel en mocht van geluk spreken dat het bij 2-0 bleef. ,,Ze waren een maatje te groot”, moest Rahantoknam dan ook erkennen. Zijn team speelt zeker in de nacompetitie.

Sparta Enschede - Gramsbergen 2-0 (1-0). 16. Alessio Pinna 1-0, 52. Lars Bult 2-0.

Ondanks dat de ploeg nu 17 (!) duels op rij niet heeft verloren, zit Nieuwleusen-trainer Jeroen Elzinga met een kater. In de zevende minuut van de blessuretijd komt Tubantia alsnog langszij: 1-1. Elzinga: ,,Een zondagschot, vanaf een meter of 25. Echt zonde. Er komt aan onze kant geen onwil bij kijken, maar het enige dat ik m’n ploeg kan verwijten is dat we die 0-2 niet eerder hebben gemaakt. Want de kansen waren er gewoon.”

Tubantia – Nieuwleusen 1-1 (0-1). 20. Roy Bollemaat 0-1, 90+7. Tijn Zengerink 1-1.

Oost

Derde klasse B

Volgens Swift’64-trainer Arjan ten Hove ‘was de koek op’. Zijn jongens hebben zich vanuit een kansloze positie in de winterstop, keurig omhooggewerkt op weg naar lijfsbehoud. Het laatste competitieduel tegen KVVA wordt met 3-1 verloren. Ten Hove: ,,Als je nergens meer om speelt, dan zie je dat op de één of andere manier toch terug. Het wordt een soort ‘zomeravondvoetbal’ en KVVA is daar beter in dan wij. De sportman in mij wil altijd winnen, maar ik ben echt trots op wat deze jongens hebben gespresteerd.” Grote man aan Swift-zijde was Menno Seinen, die in z’n afscheidswedstrijd heeft voorkomen dat KVVA met grotere cijfers zou winnen.

KVVA – Swift’64 3-1 (1-1). 20. Julian Koning 0-1, 45. Mohammed Charkaoui 1-1, 63. Othman Yaacoubi 2-1, 75. Badr Rahrssisse 3-1.

Derde klasse C

Hij krijgt geregeld de opmerking dat ‘dit eerder had gemoeten’. Maar Avereest-trainer Rico Magsino is allang blij dat zijn ploeg na opnieuw een zege met een goed gevoel naar volgend seizoen kan kijken. Heel belangrijk in de 4-1 zege tegen mede-degradant Hardenberg’85 was de goal van Dawit Baauw (de 3-1) kort voor rust. Magsino: ,,Die jongen speelt hier gewoon heel goed. Hij is snel, heeft een goede voorzet, en zijn rendement wordt steeds hoger. Daar gaan we hier de komende seizoenen nog veel plezier aan beleven.”

Avereest – Hardenberg’85 4-1 (3-1). 13. Niek Kuiper 1-0, 21. Niels Redder 2-0, 26. Leon Meijer 2-1, 45. Dawit Baauw 3-1, 90. Leyon Courtz 4-1.

Bij een 0-0 stand, diep in de tweede helft, laat trainer Willem Jan Talsma zijn Rouveen met 4 spitsen spelen. ,,Als dan twee minuten later Hattem op 1-0 komt, dan baal je wel. Maar ik heb de jongens gezegd dat we zo moesten blijven staan, en gelukkig belonen we onszelf met een terechte 1-1.” Na de 1-1 krijgt Rouveen zelfs nog kansen op meer, maar Talsma kan leven met een punt. ,,Ik denk dat dit voor de neutrale toeschouwer gewoon een heel leuk duel is geweest.”

Hattem – SC Rouveen 1-1 (0-0). 79. Felix Besseler 1-0, 82. David Bouwmeester 1-1.

Wanneer Quinten Prins direct na rust 0-1 aantekent, krijgt DVC Dedemsvaart vleugels in de wedstrijd bij FC Ommen. Trainer Arjon Hilberink: ,,Op die vleugels zijn we de hele tweede helft verder gevlogen.” In Ommen ziet Hilberink zijn ploeg het voor rust nog erg lastig hebben. ,,Er werden veel lange ballen gegeven. Maar na rust waren we echt beter en scoorden ook op de goede momenten. Na die 0-2 zijn we ook eigenlijk niet meer in de problemen geweest.”

FC Ommen – DVC Dedemsvaart 0-3 (0-0). 48. Quinten Prins 0-1, 61. Nick Hofman 0-2, 84. Tycho Ouwerkerk 0-3.

,,Als je met drie goals verschil wint, is het sowieso verdiend.” ASC-trainer Stef Lamberink gooit er gekscherend een persoonlijke stelregel uit. De trainer looft zijn ploeg na de 4-1 zege op VHK. Het team uit Dalfsen had ook het betere van het spel. ,,We hebben de meeste kansen gecreëerd. In de eindfase misten we nog wat mogelijkheden, waardoor het verschil maar één goal bleef. Maar daarna hebben we het niveauverschil ook op het scorebord groter kunnen maken.”

ASC’62 – VHK 4-1 (0-0). 60. Erik Bos 1-0, 64. Harrie Kiezebrink 2-0, 68. Mark Kroek 2-1, 75. Kiezebrink 3-1, 83. Matthijs van Gelder 4-1.

Dieze West heeft gewoon een hele goede ploeg. Dat was ook Lutten-trainer Sander van de Lustgraaf al opgevallen. ,,Als je wat wilt tegen die jongens, dan zul je het als team moeten doen. En dat is zeker die eerste helft onvoldoende gebeurd.” Halverwege kijkt Lutten al tegen een 0-4 achterstand aan. Van de Lustgraaf: ,,In de rust probeer je dat besef er bij die jongens in te brengen, en na een kwartier spelen in die tweede helft staat het opeens 3-5. Op dat moment geloofde ik er weer in.” Maar het Dieze West van Tom IJzerman zet aan, en wint uiteindelijk toch comfortabel met maar liefst 4-8.

SC Lutten – Dieze West 4-8 (0-4). 11. Ginaro van Deventer 0-1, 26. Faisel el Atiaoui 0-2, 35. Eugene Webb 0-3, 38. El Atiaoui 0-4, 52. Jantje van der Sluis 0-5, 55. Frank Altena 1-5, 56. Altena 2-5, 59. Boudewijn van der Graaf 3-5, 61. Van der Sluis 3-6, 86. Van der Sluis 3-7, 88. Anthony Cachemir 3-8, 90. David Koopman 4-8.

Zwolsche Boys-trainer Freddy Prins is met name te spreken over de eerste helft, waarin zijn ploeg kampioen Heerde op 0-0 weet te houden. ,,Heerde had meer balbezit, maar wij hebben gewoon heel goed verdedigd. Na rust krijgen we een goedkope goal tegen, maar hebben ook zelf aardig wat kansjes gehad.” Prins besluit om Tim Benes in het veld te brengen, en dat sorteert effect. ,,Kort voor tijd maakt Tim de terechte 1-1, en daar ben ik echt blij mee. Volgende week Ommen nog, en dan maar zien wat er nog volgt.”

Heerde – Zwolsche Boys 1-1 (0-0). 53. Daan Nijmeijer 1-0, 85. Tim Benes 1-1.

Derde klasse D

Tegenstander Daarlerveen zei het treffend: ,,Jullie hebben de angel er bij ons uitgehaald.” Trainer Arjan Keuken van Bergentheim is tevreden na de 2-1 zege. ,,We hebben gewoon heel goed verdedigd en praktisch geen kans weggegeven. Een overwinning was ook broodnodig, want iedereen in die middenmoot wint.” Kort voor tijd maakt Remco Tromp de bevrijdende 2-0. Daarlerveen scoort nog in blessuretijd, maar dertig tellen later fluit de scheidsrechter voor het laatst.

Bergentheim – Daarlerveen 2-1 (1-0). 32. Frank Hofsink 1-0, 88. Remco Tromp 2-0, 90. Berkan Bozkurt 2-1.

Dat het uiteindelijk 7-1 voor Rigtersbleek wordt, is geflatteerd. Want tot een ruim uur spelen staat het qua gecreëerde kansen gelijk. Arjan Visscher, trainer van Mariënberg, legt de vinger op de zere plek. ,,We maken zelf de kansen niet af. Na hun 3-1 krijgen we echt drie grote kansen om weer naar 3-2 te gaan. Wij scoren niet, maar Rigtersbleek maakt 4-1. Dan zie je dat de koppies bij ons gaan hangen en is het klaar.”

Rigtersbleek – Mariënberg 7-1 (2-1). 13. Sam Schuldink 1-0, 16. Issy Wevers 2-0, 45. Roy Doek 2-1, 64. Dylan Rickhoff 3-1, 73. Daniel Nordkamp 4-1, 80. Rickhoff 5-1, 89. Schuldink 6-1, 90+1. Nick Stijner 7-1.

Alleen bij winst kon Kloosterhaar in theorie de degradatie nog ontlopen. Maar ook Wilhelminaschool vocht nog ergens voor. Volgens Kloosterhaar-trainer Paul Ottenhof was dat laatste goed te merken. ,,Vuurwerk, veel supporters langs de lijn, we hebben ons in die beginfase laten overklassen.” Wilhelminaschool maakt er voor rust zes, daarna nog eens drie. Ottenhof: ,,Dit was een off-day aan onze kant, maar daar hebben we er dit seizoen gelukkig niet veel van gehad. Er zijn hier de nodige jonge jongens ingepast, daar kan men na de zomer verder mee.”

Wilhelminaschool – Kloosterhaar 9-2 (6-1). 3. Luka Lansink 1-0, 8. Ivo Brager 2-0, 15. Koen Leussink 3-0, 18. Brager 4-0, 23. Jeffrey Ruinemans 5-0, 25. Joel Mateboer 6-0, 30. Stan Ravenhorst 6-1, 55. Ivo Brager 7-1, 70. Rik Brinker 8-1, 87. Mark Boshove 8-2, 89. Xir Klein Breteler 9-2. Bijzonderheid: Kloosterhaar gedegradeerd.

Vierde klasse D

Het is letterlijk een zonnige middag in Biddinghuizen. BAS doet wat het moet doen: winnen. En overklast Prins Bernhard. In de eerste helft moet de thuisploeg alles op alles zetten voor hun drie punten. Daar wordt in de 16de minuut door Bas van Luenen gehoor aangegeven. De thuisploeg blijft druk zetten en kwartier later schiet Martin Wubs de 2-0 binnen. Net voor rust wordt het harde werken van Yuri van den Dikkenberg beloond: 3-0. Ook na rust blijft de thuisclub zoeken naar treffers. Met goals van Van Luenen, Gerwin Schaap en Van den Dikkenberg staat het na een half uur spelen: 6-0. Prins Bernhard doet nog wel wat terug, maar BAS blijft de baas en blijft vierdeklasser.

BAS - Prins Bernhard 7-2 (3-0). 16. Bas van Luenen 1-0, 30. Martin Wubs 2-0, 44. Yuri van den Dikkenberg 3-0, 47. Van Luenen 4-0, 54. Gerwin Schaap 5-0, 76. Van den Dikkenberg 6-0, 82. Julian Hop 6-1, 85. Niels Bronkhorst 6-2, 87. Luca Schaap 7-2.

Vierde klasse E

CSV’28 heeft ondanks een 0-6 overwinning op Alcides naast het kampioenschap in de vierde klasse E gegrepen. ’s-Heerenbroek gaat er dankzij een beter doelsaldo (+44 om +38) mee vandoor. CSV begon uitstekend, binnen de minuut scoorde aanvoerder Jon Lieben. Vooral in de slotfase waren de Zwollenaren op schot. ,,We hebben het eerder in het seizoen laten liggen”, vond middenvelder Jorn Weijer. Alcides degradeerde door de nederlaag naar de vijfde klasse. ,,We zijn niet constant genoeg geweest”, oordeelde trainer Carl Furda.

Alcides – CSV’28 0-6 (0-2). 1. Jon Lieben 0-1, 14. Sam Weggemans 0-2, 63. Thomas Smedesma 0-3, 72. Jay Frederiks 0-4, 82. Jorn Weijer 0-5, 85. Smedesma 0-6.

Voor het eerst sinds 2001 gaat 's-Heerenbroek weer in de derde klasse voetballen. Voor het eerst sinds de oprichting in 1972 is de club kampioen geworden. Een gelijkspel in de IJsselderby tegen Wilsum (1-1) was voldoende voor het kampioenschap, dat op basis van doelsaldo ten koste van CSV'28 werd veroverd. De burenstrijd begon opvallend genoeg met twee snelle doelpunten, maar daarmee was het amusement tijdens de wedstrijd grotendeels op. De thuisclub koesterde het punt voor de titel, de gasten hadden aan het gelijkspel voldoende om degradatie te voorkomen, Wilsum werd vijfde in de competitie.

’s-Heerenbroek - Wilsum 1-1 (1-1). 8. Rob Henniphof 1-0, 13. Melvin Hofstede 1-1. Bijzonderheid: 's-Heerenbroek kampioen.

Ulu Spor is in zijn eerste seizoen in het zaterdagvoetbal op een keurige vijfde plek geëindigd. In de laatste wedstrijd werd overtuigend gewonnen van degradant HTC: 5-0. Na 45 minuten spelen was de wedstrijd eigenlijk al beslist (3-0 tussenstand), zo gaf ook assistent-trainer Kerem Aksakal aan: ,,HTC heeft geen kans gehad. We moesten sowieso winnen om zeker te zijn van handhaving en dat is gelukt. Dit was een mooi eerste jaar in het zaterdagvoetbal.”

Ulu Spor - HTC 5-0 (3-0). 35. Can Torunlar 1-0, 38. Sertac Yilmaz 2-0, 43. Melih Senturk 3-0, 70. Mustafa Kafali 4-0, 85. Senturk 5-0.

MSC had de competitie niet beter af kunnen sluiten. Door een 0-9 overwinning bij degradant Kampen eindigt de ploeg van Guido Wind op de derde plek. In Kampen was Mart Jonkers op dreef, met een zuivere hattrick in de eerste helft en zijn vierde goal een kwartier voor tijd. Lotfi Elhkatari en Naoufal Essayah scoorden allebei twee keer. MSC mag nu proberen om promotie naar de derde klasse af te dwingen. Over twee weken is RKSV Bornerbroek de eerste tegenstander in de nacompetitie.

Kampen - MSC 0-9 (0-4). 13. Roy Kuiers 0-1, 20. Mart Jonkers 0-2, 37. Jonkers 0-3, 42. Jonkers 0-4, 48. Lotfi Elhkatari 0-5, 71. Elhkatari 0-6, 74. Naoufal Essayah 0-7, 76. Jonkers 0-8, 86. Essayah 0-9.

Het al gedegradeerde Zalk heeft het seizoen positief afgesloten. Op bezoek bij VSW, ook een aanstaande vijfdeklasser, werd het 2-7. Aangezien Zalk nergens meer voor speelde, werden er individuele doelen gesteld. Zo kon Aart Schreuder (37) topscorer aller tijden van Zalk worden, als hij minimaal twee keer scoorde. Dat lukte, want binnen 44 minuten had hij er drie in het netje liggen. ,,Het team heeft hem daarmee geholpen met goede voorzetten. Lekker om op deze manier het seizoen af te sluiten”, aldus trainer Simon Brummel.

VSW - Zalk 2-7 (1-5). 12. Aart Schreuder 0-1, 27. Cas Blankvoort 0-2, 30. Schreuder 0-3, 41. Nikos van Vemden 1-3, 44. Schreuder 1-4, 45. Jeremy van Dijk 1-5, 60. Joey Platenkamp 2-5, 83. Sander Kuiper 2-6, 90. Michel Hamer 2-7.

,,Onze enige doelstelling voor vandaag was om een goed resultaat te boeken. Dat hebben we gedaan, dus ik ben tevreden”, zei Reaal Dronten-trainer Burak Yargan. Hij zag dat zijn ploeg weinig moeite had met Wijthmen en stelde daardoor een plek in de nacompetitie voor promotie veilig. Op 30 mei is Drienerlo uit Enschede - de nummer 4 uit de vierde klasse G - de tegenstander. Yargan: ,,Eerst genieten van de overwinning en daarna gaan we kijken of we wat informatie over Drienerlo kunnen achterhalen.”

Reaal Dronten - Wijthmen 4-0 (1-0). 10. Noureddine Hammouchi 1-0, 52. Aimen Ahariz 2-0, 83. Taha Fawzi 3-0, 86. Jairzinho Slijngard 4-0.

Vierde klasse F

Lemele heeft - zonder dat het iets van betekenis heeft - de derde periodetitel gewonnen. Door de 2-3 zege bij buurman SVV’56 en puntenverlies van concurrenten had de ploeg van Harry Warmelink in andere jaren recht gehad op nacompetitie voor promotie. Maar, omdat Lemele op plek acht is geëindigd en dus is gedegradeerd naar de vijfde klasse, is de periodetitel niets waard. ,,Dat is heel cru. Laat ons lekker die nacompetitie ingaan. Maar goed, dat is nou eenmaal niet zo. Jammer”, zei Warmelink.

SVV’56 - Lemele 2-3 (1-1). 35. Robin Wessels 1-0, 37. Yoran Bakhuis 1-1, 64. Remon Kleinlugtenbeld 1-2, 85. Kevin Prijs 2-2, 90. Bakhuis 2-3.

Noord

Derde klasse A

SVM boekte een ruime overwinning op bezoek bij Oeverzwaluwen. De nummer drie van de competitie maakte in Koudum al binnen een kwartier het verschil en liep uiteindelijk uit naar een tennisuitslag. De ploeg van Jan Venema maakt de competitie volgend weekend op eigen veld af, dan komt Heeg op bezoek. Een punt is voldoende voor de derde plaats.

Oeverzwaluwen – SVM Marknesse 1-6 (1-3). 6. Sam van Bentem 0-1, 12. Martin Peters 0-2, 31. Jorn Pries 1-2, 33. Peters 1-3, 68. Peters 1-4, 80. Chris Berndsen 1-5, 86. Berndsen 1-6.

Derde klasse D

Ondanks een 2-3 nederlaag tegen DKB heeft derdeklasser Vitesse’63 op de voorlaatste speelronde handhaving veiliggesteld. Half maart stond de ploeg uit Koekange nog laatste, maar na zeven zeges op rij, een gelijkspel vorige week en ditmaal weer eens een verlies kan de vlag toch uit. Het gat met Borger, nummer negen op de ranglijst (nacompetitie), blijft immers vijf punten. Borger ging vandaag met liefst 0-7 onderuit tegen SJS. De ploeg uit Stadskanaal is komende zaterdag de tegenstander van Vitesse’63. Bij winst plaatst de formatie van trainer Klaas Mijnheer zich zelfs nog voor de play-offs voor promotie.

Jan-Otto Benjamins was een tevreden winnende trainer. ,,Ik denk dat we goed hebben gevoetbald. Zij konden vandaag de periode pakken. Het ging met passie en strijd, je moet hard werken als het met voetballen niet lukt. En dat hebben de jongens gedaan, ik vond het een genot om naar te kijken.’’

Vitesse’63 - DKB 2-3 (2-1). 22. Jeroen van den Berg 1-0, 27. Erik Groen 1-1, 44. Frits ten Kate 2-1, 64. Igor Tangenberg 2-2, 68. Berrolt Veld 2-3.



Vierde klasse A

SVN’69 won op bezoek bij Foarut. Trainer David Leeuw reageerde: ,,We hebben onszelf veilig gespeeld in een moeizame wedstrijd. We kwamen achter door een fout, zonder dat we een kans hadden gecreëerd. In de tachtigste minuut komen we op 1-1, vijf minuten later wordt het 1-2. De scheidsrechter maakte het spannend door heel lang bij te trekken, maar we zijn definitief veilig. Halverwege de competitie stonden we op zes punten, dat is een heel mooie prestatie.’’

Foarut – SVN’69 1-2 (1-0). 30. Gerke Jurjen Wassenaar 1-0, 80. Niels Vriend 1-1, 85. Vriend 1-2.

Tollebeek leek af te stevenen op een puntendeling met IJVC nadat de formatie van Jan Jonkers een 0-2 achterstand ongedaan maakte in dit duel der subtoppers. In de slotfase zorgde Reinold Nooitgedacht er met de 2-3 voor dat de punten toch mee naar IJlst gingen. Tollebeek sluit de competitie volgende week af met een bezoek aan Nagele.

Tollebeek – IJVC 2-3 (0-2). 29. Lars Bos 0-1, 35. Melle Kramer 0-2, 64. Henk Pit 1-2, 68. Willem Hulsebosch 2-2, 87. Reinold Nooitgedagt 2-3.

Nagele won de laatste uitwedstrijd van de reguliere competitie. Op bezoek bij TOP’63 duurde het even voor de ban gebroken werd, maar Emiel Krops bevrijdde het elftal van Peter Wiesenekker, die uitliep naar een 1-3 zege. Volgende week komt Tollebeek op bezoek, en daarna kan Nagele zich gaan opmaken voor de nacompetitie.

TOP’63 – Nagele 1-3 (0-0). 74. Emiel Krops 0-1, 79. Wieger Baarda 1-1, 80. Okke de Jonge 1-2, 90. Krops 1-3.

Creil-Bant heeft zichzelf geen goede dienst bewezen. Op bezoek bij Sleat ging de ploeg van Henk Sleurink, die het stokje tijdens het seizoen overnam van Kees Maes, met harde cijfers onderuit. Op twee derde van de wedstrijd was de achterstand nog overbrugbaar, maar in het laatste deel sloeg de thuisploeg nog vier keer toe. Uitslag: 5-0.

Sleat – Creil-Bant 5-0 (1-0). 31. Maurits Flapper 1-0, 65. Wybren Altenbrug 2-0, 71. Cor-Wisse Tijm 3-0, 83. Flapper 4-0, 90. Kevin Albada 5-0.

Vijfde klasse A

Blokzijl - CVO 0-4, Ens - HJSC 3-1, Woudsend - Espel 2-1.

Vijfde klasse G

Steenwijker Boys - Steenwijk 4-5, SVBS’77 - Tiendeveen 1-1.

Vrouwen

Topklasse

De vrouwen van Be Quick’28 mogen zich gaan opmaken voor de nacompetitie om lijfsbehoud. Door de 3-8 nederlaag tegen Ter Leede eindigt de ploeg van Anouk Bourgonje op de elfde plek, drie punten achter de veilige plek 9. Er moeten drie hordes genomen worden voordat handhaving in de topklasse een feit is, te beginnen met aanstaande zaterdag. Dan komen de vrouwen van Sparta Rotterdam naar Zwolle voor de eerste wedstrijd van de nacompetitie. Als Be Quick degradeert, speelt het komend seizoen tegen Berkum. Die buurvrouw pakte zaterdag de titel in de eerste klasse op het veld van FC Ommen (0-3).

Be Quick’28 - Ter Leede 3-8.

Zondag

Vierde divisie A

De langverwachte degradatie van Alcides werd op bezoek bij Purmersteijn een feit na een 5-1 nederlaag. Toch heerste er geen grafstemming bij de selectie na afloop. ,,De sfeer is niets anders dan normaal”, zegt trainer Wilko Niemer na afloop. ,,Het kwam niet echt als een verrassing.” De Meppelers slaagden er het hele kalenderjaar niet in om een overwinning te boeken en dus zat de degradatie er al even aan te komen. Volgende week hoopt de ploeg het seizoen nog wel mooi af te kunnen sluiten in eigen huis tegen Alphense Boys.

Purmersteijn - Alcides 5-1 (1-0). 3. Mircle Elstak 1-0, 56. Elstak 2-0, 61. Thomas Schaap 3-0, 88. Milan Ronkes 3-1, 90. Younes Oulhou 4-1, 90. Luca Gilliot 5-1.

Eerste klasse E

SV Dalfsen pakt drie hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De thuisploeg weet de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 2-1 te winnen van Germanicus, die door het verlies degraderen naar de 2e klasse. Jeroen Kamphuis is met zijn doelpunt de gevierde man: ,,deze is heel belangrijk,’’ zegt de spits opgelucht na afloop. De thuisploeg was ten opzichte van de eerste helft, waarin ze op 1-0 achterstand kwamen, onherkenbaar. De koppen gingen bij elkaar in de rust zegt Kamphuis: ,,We moesten ervoor gaan met elkaar.’’

SV Dalfsen - Germanicus 2-1 (0-1). 38. Kain Hoogeveen 0-1, 50. Sam van den Anker 1-1, 77. Jeroen Kamphuis 2-1.

Tweede klasse I

Tegen titelkandidaat Bon Boys is Lemelerveld er niet in geslaagd bonuspunten te scoren. In Haaksbergen verloor de ploeg van trainer Ruben Kloosterman met 4-1. Vertrekkend clubtopscorer Matthias Reimink leek diep in de tweede helft de spanning terug te brengen met zijn aansluitingstreffer, maar de marge werd nog geen minuut later alweer hersteld door de thuisploeg. Met nog een competitiewedstrijd voor de boeg is het hoogst haalbare voor Lemelerveld de nacompetitie om lijfsbehoud. In een rechtstreeks duel met directe concurrent Witkampers wordt volgende week de inzet om rechtstreekse degradatie ontlopen. Een zinderende ontknoping derhalve voor de ploeg van Kloosterman

Bon Boys - Lemelerveld 4-1 (1-0). 15. Rutger Scharenborg 1-0, 82. Stefan Overbeeke 2-0, 83. Matthias Reimink 2-1, 84. Martijn Richters 3-1, 90. Dani Bultman 4-1.

Tweede klasse J

Emmeloord en Oldeholtpade hielden elkaar in evenwicht, al zag het daar vijf minuten voor tijd niet naar uit. De Friezen stonden met 0-2 voor. Emmeloord gooide nog eenmaal alle schroom van zich af en kwamen binnen een minuut langszij. Dat was echter niet genoeg: de ploeg grijpt naast een ticket voor de nacompetitie. Dat geldt niet voor de Friezen, want zij wonnen de eerste periode.

Emmeloord - Oldeholtpade 2-2 (0-0). 78. Stefan de Vries 0-1, 85. Marius de Vries 0-2, 89. Thijs Lanters 1-2, 90+2. Olav Sieljes 2-2.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want VENO pakt gewoon de derde periode en mag zich opmaken voor nacompetitie. Een paar weken geleden keek de ploeg nog naar onderen, maar nu gaan ze voor een toetje. Marcel Post had weinig tijd, want er moesten foto’s gemaakt worden. ,, Mooie afsluiting, een stuk of zes/zeven jongens stoppen, dus dit was een prima afsluiting. Na de rode kaart bij Zuidwolde was er niks meer aan de hand. Mooie voetballende goals gemaakt, nu maar kijken wat er nog meer inzit.”

VENO - Zuidwolde 4-0 (1-0). 45. Niels Visscher 1-0, 62. Frank Post 2-0, 83. Jod Zomerman 3-0, 86. Roy Visscher 4-0. Bijzonderheid: 77. Rode kaart speler Zuidwolde.

EMMS heeft thuis in een vermakelijke wedstrijd met 3-4 verloren van St. Annaparochie. De thuisploeg uit Slagharen kon, weliswaar afhankelijk van andere ploegen, nog de nacompetitie bereiken. Dit lukte niet door de nederlaag van zondagmiddag. Een speciale aangelegenheid was het voor drie clubiconen van EMMS. Spelers Maurice Kosse en Bastiaan Anbergen speelden de laatste wedstrijd voor EMMS 1. Tijdens de wedstrijd kregen beide voetballers een publiekswissel, en na de pot werden ze gehuldigd. Ook grensrechter Frans Pieper kreeg een ereronde, want hij vlagde vandaag zijn laatste wedstrijd.

EMMS - St. Annaparochie 3-4 (2-2). 7. Maurice Kosse 1-0, 11. Erwin Riemersma 1-1, 27. Glen ter Wielen 2-1, 35. Timo Bijma 2-2, 50. Milan de Vent 3-2, 66. Harmen Visser 3-3, 85. Marc Bakker 3-4.

Oost

Vierde klasse G

Voor beide ploegen stond er niks meer op het spel. Heeten was al kampioen en Hoonhorst wist dat het nacompetitie moet spelen. Hoonhorst mag nu laten zien of het in de vierde klasse thuis hoort en dat zal nog lastig genoeg worden.

Heeten - Hoonhorst 3-1 (1-0). 33. Quinten Rensen 1-0, 51. Rick Kemper 2-0, 76. Sten Klein Herenbrink 2-1, 90. Tim Schoorlemmer 3-1.

Vijfde klasse E

Batavia’90 - Wissel 5-0, Wesepe - SV Zwolle 1-1, Vilsteren - Terwolde 2-1.

Noord

Derde klasse A

André Blom had het niet meer in de laatste zes minuten van de blessuretijd, want het stond 1-1 in Rutten en Oranje Zwart had nog een goal nodig. Die kwam in laatste minuut van de blessuretijd. Jordy Hoorn was het die ervoor zorgde dat Oranje Zwart ook volgend seizoen derdeklasser is. ,,Wat een enerverende wedstrijd. We missen een strafschop. Zij schieten een strafschop op het eind wel binnen. En RKO gaf ook niks toe, dus ik ben wel trots. Een klein cluppie en dan dit, geweldig. Ben er nu wel klaar mee, over een paar maand gaan we weer beginnen.”

RKO - Oranje Zwart 1-2 (0-1). 38. Jarno de Boer 0-1, 90. Mart Matthijssen 1-1 (strafschop), 90+ 6. Jordy Hoorn 1-2. Bijzonderheid: 70. Denny van der Linde (Oranje Zwart) mist strafschop.

Gregory Wismeijer had zondag het meeste last van de hitte. ,, Onze jongens hebben het prima gedaan. Heb af en toe wel genoten van ons spel. De tegenstand was nihil, want ze speelden de laatste weken met een soort campingelftal, had ik begrepen. Mooie afsluiting van ons seizoen.” Oldemarkt rolde Steenwijker Boys in de laatste wedstrijd met 0-10 op. Zodi Bakker was met drie treffers het goudhaantje.

Steenwijker Boys - Oldemarkt 0-10 (0-6). 4. Klaas Braad 0-1, 7. Jordy Kok 0-2, 11. Kok 0-3, 30. Zodi Bakker 0-4, 35. Bakker 0-5, 45. Robert Bron 0-6, 51. Wilko Tammens 0-7, 62. Wouter van der Vegt 0-8, 78. Bakker 0-9, 90. Sem ten Veen 0-10.

Wacker stelde in de laatste wedstrijd een thuiswedstrijd in de nacompetitie veilig, door te winnen van Mildam. Op 4 juni speelt de ploeg thuis tegen Renado. Gert Jan Hoekstra wil er vol voor gaan. ,,Je voetbalt om te winnen en als je tweede klasse kunt spelen dan moet je daarvoor gaan. Volgende week de pijntjes wat weg halen en dan de puntjes op de i zetten. Je kunt wel zeggen dat je er niet in thuis hoort, maar dan moet je niet gaan voetballen. Zo sta ik er in.”

Wacker - Mildam 2-1 (1-0). 1. Koen van Luin 1-0, 50. 1-1. 78. Rob van Luin 2-1.

Vierde klasse A

IJhorst speelt ook volgend seizoen in de vierde klasse. Tegen Kraggenburg was het lang spannend, maar met wat kunst en vliegwerk haalde het een punt. Keeper Timo Weemink had een paar prima reddingen in huis. Kraggenburg moet via de nacompetitie kijken of het in de vierde klasse kan blijven. De ploeg van Arnold Roossien stond heel lang onderaan, maar klom langzaam uit het dal. ,, Het was vandaag een wedstrijd op zich, we hadden ons veilig kunnen spelen. Als je ziet waar we vandaan komen dan hebben we het prima gedaan. Nu nog een paar wedstrijdjes knallen. De laatste weken zijn we gewoon goed bezig.”

Kraggenburg - IJhorst 1-1 (1-1). 18. Marco van Diepen 1-0, 37. Janick Brakke 1-1.

Voor beide ploegen stond er niks meer op het spel omdat Ruinerwold en Olyphia al hadden gewonnen, nadat de wedstrijd een uur later was begonnen. De scheidsrechter van dienst had onderweg vertraging opgelopen. USV had alleen kunnen profiteren als zowel Olyphia en Ruinerwold punten zouden morsen. Hierdoor spelen zowel USV als De Blesse nacompetitie.

De Blesse - USV 1-1 (0-1). 26. Max Schaeffer 0-1, 59. Yannick Kemerink 1-1.

Voor Balkbrug is de nederlaag tegen Ruinerwold het laatste tikje richting vijfde klasse . Ze kwamen een goal tekort. Johan Splinter vond het jammer, maar was ook realistisch genoeg. ,, Je verliest niet in deze ene wedstrijd. We zijn van koploper degradant geworden. Het heeft veel oorzaken, maar het heeft totaal geen zin omdat allemaal te noemen. Volgend jaar in de vijfde klasse, we gaan het zien. We winnen twee keer van USV, maar daar kopen we niks voor. We hadden liever twee keer verloren en erin gebleven. Het is zoals het is.” Ruinerwold mag zich opmaken voor het toetje.

Balkbrug - Ruinerwold 0-2 (0-1). 25. Marnix Brand 0-1, 70. Bert de Boer 0-2 (strafschop).

Havelte is op de slotdag nog niet rechtstreeks gedegradeerd naar de vijfde klasse. Er werd zondag thuis met 1-2 verloren van Olyphia dat daardoor de titel greep in de vierde klasse, maar Balkbrug deed het net wat slechter met een 0-2 nederlaag tegen Ruinerwold. Daardoor blijft Havelte één doelpunt (!) voor en gaat het de nacompetitie in.

In het begin was de wedstrijd in evenwicht, al kreeg het talrijke publiek geen echte kansen te zien. Hielke de Jong kopte na een half uur prima in, Havelte-keeper Stan Willems redde formidabel. Wat De Jong niet met het hoofd lukte, kreeg hij in de slotminuut van de eerste helft wel voor elkaar, toen hij met links raak schoot: 0-1.

Na rust gebeurde er lang gewoonweg niks, totdat na ruim een uur Mart Becker een corner prima inkopte en de hoop teruggebracht in de Havelter harten: 1-1.

Toch was het Olyphia dat de winst uiteindelijk binnenhaalde en zo kampioen werd. Hessel Eilers krulde een bal fraai binnen en dat was genoeg voor de titel: 1-2.

Havelte-Olyphia 1-2 (0-1). 44. Hielke de Jong 0-1, 63. Mart Becker 1-1, 78. Hessel Eilers 1-2. Bijzonderheden: Havelte gaat nacompetitie in. Olyphia is kampioen.

Vijfde klasse A

Kuinre - Blauw Rood’20 5-4.

Vijfde klasse B

Giethoorn - Blankenham 5-1, Wapserveen - Scheerwolde 0-2.

