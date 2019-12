Alcides: geen punten, wel complimenten

In Amsterdam ziet trainer Wilko Niemer zijn ploeg alleraardigst voor de dag komen. Ook nu worden de Meppelers niet weggespeeld. In vrijwel alle wedstrijden kunnen de geel-zwarten prima meekomen, maar individuele kwaliteit maakt telkens het verschil. Niemer: ,,Complimenten, geen punten.”

Volgens Niemer spelen de geel-zwarten een gelijkopgaande wedstrijd en is Alcides in het kwartier na rust vooral de baas. Vanuit de counter valt daarna de 1-0, waarna de tweede Amsterdamse treffer niet lang op zich laat wachten. ,,Om na de 1-0 in de wedstrijd te komen jagen wij over het hele veld af. Je ziet dat het enorm veel kracht kost. Als team hadden we de individuele kwaliteiten van JOS tot aan de openingstreffer prima geneutraliseerd. Maar dan valt ook de tweede. De 3-0 is voor de statistieken.”