Alcides haalt een derde IJzerman binnen, verdediger Karel

Hurenkamp geeft met voorspelde goal aanzet tot titel- én afscheids­feest bij Brummen

12:34 Dat hij zou scoren in de zestiende minuut voorspelt Stan Hurenkamp ’s ochtends al onder de douche. Kampioen Brummen keert mede door zijn openingstreffer in de kampioenswedstrijd tegen het Apeldoornse TKA (5-0) na vier jaar terug in de derde klasse.