Alcides houdt Hollandia in toom

Oeken verstiert kampioens­feest van Be Quick Zutphen

18:03 Vuurwerk, versiersels, een heuse DJ. Alles was bij Be Quick Zutphen zaterdag in het werk gesteld om het kampioensfeest in 3A groots te vieren. Maar door de gelijkmaker van Oeken-spits Marco Heersema diep in de blessuretijd (1-1) bleef het de rest van de dag angstvallig stil op sportpark Zuidveen. Een punt was onvoldoende om de titel veilig te stellen.