Alcides in blessuretijd verslagen; eerste tegentreffer en eerste nederlaag

Verliezen is nooit leuk, maar helemaal niet leuk wanneer het vonnis in de allerlaatste seconde van de wedstrijd wordt voltrokken. Tegen Achilles 1894 uit Assen verliest Alcides met 0-1.

In een saaie wedstrijd, die op een 0-0 eindstand afstevende, ging het in extremis mis voor de ploeg van trainer Wilko Niemer. Doelman Danny Bos leek voor de vijfde wedstrijd op rij (vier keer in de competitie en in de beker tegen VVOG) de nul te houden, maar een inzet van Ids Hannema bleek ook de sluitpost te machtig.

De Assenaren vierden feest, waar voor Alcides de druiven extra zuur waren. ,,Dit is verschrikkelijk”, baalde Bos. ,,Maar dit is de hoofdklasse. Je moet ook in de allerlaatste dertig seconden scherp zijn.” Bij het doelpunt zat de verdediging na een voorzet mis, Hannema profiteerde dankbaar.

Voor Alcides staat donderdag het bekerduel met eredivisionist AZ op het programma. ,,Heel erg leuk, het leeft enorm”, zei Bos. ,,Maar we doen het allemaal voor de competitie.”

Trainer Niemer zag zijn ploeg dit seizoen erg voortvarend starten en wist dat het eens mis kon gaan voor zijn selectie vol jongelingen. ,,Je kan inderdaad zeggen dat zo’n bal niet kan en mag, maar het is dan ook wel de kwaliteit van zo’n kleine Hannema dat-ie ‘m binnen kopt. Uiteindelijk proberen we zelf naar voren te gaan, maar dan hadden we moeten zeggen dat het er niet inzat en we op 0-0 moesten gaan spelen. Die focus houden, dat is precies het verschil tussen de eerste- en de hoofdklasse.”