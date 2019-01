Alcides in laatste minuut erg zuur onderuit

Gehavend Steenwij­ker Boys verliest degradatie­kra­ker: 2-3

17:18 Steenwijker Boys heeft zichzelf in de zoektocht uit de degradatiezone geen goede dienst bewezen door van directe concurrent Renado met 2-3 te verliezen. De formatie van Jan Boxum kende een aantal wijzigingen wegens schorsingen en blessures, maar de mentaliteit die de geel-zwarten lieten zien, straalde niet uit dat het alles of niets was voor de Steenwijkers.