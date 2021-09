Alcides incasseert mokerslag bij De Zouaven door reeks persoonlijke fouten

In Noord-Holland gaat in het eerste half uur alles mis voor Alcides wat mis kan gaan. ,,Ik heb nog nooit in zo'n korte tijd zoveel persoonlijke fouten gezien’’, constateert Niemer. Over de eerste tegentreffer kan de Meppeler ploeg zich opwinden. Jurre Duijn scoort, maar de grensrechter vlagt. Dat oordeel wordt door de scheidsrechter evenwel niet overgenomen, omdat hij van mening is dat de bal via Brecht van Zomeren voor de voeten van de spits terechtkomt.

Van Zomeren is daarna met missers verantwoordelijk voor de 2-0 en de 3-0. De verdediger is dermate van slag dat hij zich laat vervangen. Maar daarmee is de ellende niet voorbij. ,,Marnix Jager maakte nog een fout, Veelo en Takens ook. Onze doelman Xander Jager heeft bij vijf tegentreffers twee man voor zijn neus staan, die het balletje simpel breed kunnen leggen.’’

Bij rust is de wedstrijd beslist (5-0) en probeert Niemer wat te repareren. ,,We speelden met vijf verdedigers, maar dat ging dus faliekant verkeerd. Het was een verschrikking. Gelukkig kregen we in de tweede helft de controle een beetje terug.’’

Dat Leon Kooiker voor 6-1 zorgt, is geen doekje voor het bloeden. Maar Niemer weigert na de 7-1 nederlaag te geloven dat zijn ploeg de draad helemaal kwijt is. ,,We missen Boyd Keizer met een gebroken middenvoetsbeentje, vandaag waren er nog een paar niet bij. Dat maakt het wel lastig, de selectie is aan de smalle kant. Maar ik zie dit echt als een incident.’’