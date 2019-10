Alcides kan weer ademen na eerste uitzege: ‘Op basis van strijd en energie’

hoofdklasse aDe nummer laatst (VOC) die een punt pakte en de ploeg net boven Alcides (Quick'20) die won van een andere staartploeg. Het was maar goed dat Alcides zondagmiddag een driepunter binnen wist te slepen. In Den Haag werd het 0-1 tegen HBS.

,,Voetballend was het niet goed. Aan de bal moet het echt beter, maar op basis van de strijd en de energie die we hebben geleverd, was deze overwinning echt wel dik verdiend”, jubelde trainer Wilko Niemer.

Alcides trok de eerste uitzege van het seizoen over de streep dankzij een benutte penalty van Koen Romme. Marnix Jager, in de basis als linksback vanwege de schorsing van Bram Komduur, werd onderuitgehaald in de zestienmeter. Niemer had ditmaal gekozen voor twee controleurs op het middenveld. De wat behouden tactiek betaalde zich uit in het Haagse, want echt onder druk kwam Alcides zondagmiddag niet.