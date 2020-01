Alcides kansloos na kanonskogels RKAVV

BEKER OOST Ook de bekercompe­ti­tie biedt Be Quick Z. geen hoop meer

13:04 Het laatste beetje hoop is voor Be Quick Zutphen verdwenen. Met een 1-5 nederlaag tegen TVC’28 nemen de Zutphenaren afscheid van de bekercompetitie, de enige plek waar Be Quick dit seizoen nog succesvol was.