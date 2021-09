Alcides katapulteert zichzelf met grote zege naar kopgroep in de hoofdklasse

De champagne was voor Leon Kooiker, de nieuwe nummer centrumspits van de Meppelers. De oud-aanvaller van USV (24) kreeg een kans of vijf, scoorde driemaal en noteerde in de eerste helft ook nog een afkeurde goal. ,,Ik kreeg het na de tijd ook te horen. Eindelijk hebben we weer een scorende spits. Maar voor die conclusie is het nu nog te vroeg’’, stelt de coach. ,,Wat Leon wel heel goed doet en dat geldt zeker ook voor de andere voorhoedespelers Sil Kuurman en Nick Kuiper, is dat ze heel hard werken. Daar begint het mee, waardoor er ook meer geaccepteerd wordt van elkaar.”

,,In de rust ging het over het maken van de 3-0, maar binnen een paar minuten stond het 2-1. En dan zie je dat we wel ineens die lange bal gaan spelen, wat we dus niet willen. Maar toen Leon de 3-1 maakte, gingen we weer spelen zoals we daarvoor deden. Op de één of andere manier doet een stand veel met deze groep”, aldus Niemer.