Alcides moet het ineens stellen zonder Wahid Shimeri

Shimeri kwam in juli 2017 na omzwervingen bij onder meer WHC, Nunspeet en Dieze West naar Meppel. De nu 28-jarige aanvaller heeft een enorme snelheid met en zonder bal, maar is ook blessuregevoelig en dus vaker niet dan wel basisspeler. ,,Ik was inderdaad ontevreden over mijn rol bij Alcides en dat ik niet in de basis stond, terwijl ik wel iemand ben die het verschil kan maken. Daarbij komt nog dat ik ander werk heb en ik als ZZP’er nu een koeriersdienst heb. Daardoor moet ik ook vaak ‘s avonds werken en kan ik niet trainen. Daarom heb ik overschrijving aangevraagd naar Batavia’90 in Lelystad, die overigens in eerste instantie is afgewezen. Ze zijn er nog mee bezig. Als dat niet lukt, ga ik het komende half jaar voor mezelf trainen.”