Alcides na wonderlijke winstpartij zeker van handhaving

SDO ligt Alcides blijkbaar wel, want het eerste duel in Meppel werd al met 4-1 gewonnen. ,,Het een ploeg die moeite heeft met de omschakeling. We hebben daar vandaag heel goed van geprofiteerd. Jermain Wobbes kan uit het niets een doelpunt maken en dat deed hij vandaag weer. Dat is geen toeval meer’’, zegt trainer Wilko Niemer.

SDO komt na twee treffers van Wobbes via een strafschop weer op gelijke hoogte: 2-2. ,,Hun tweede treffer was een strafschop, omdat Koen Romme een onnatuurlijke beweging met zijn arm maakte. Hij kon echt niet anders, want de bal kwam van dichtbij hard op hem af. Daarna dacht ik: dan maar een puntje. We hadden onze koppers al gewisseld. Vlak voor tijd kregen we een corner en ik stuurde Olaf de Grip mee naar voren. Hij kopte die bal vervolgens binnen. Wat volgde was een geweldige ontlading.’’