Alcides pakt via twee treffers meteen drie punten

Verrassen­de bekerzege van Blauw Wit'66 tegen Be Quick Zutphen

1 september Blauw Wit is ondanks een matige vertoning uitstekend begonnen aan het bekertoernooi. Be Quick Zutphen was in Holten de betere ploeg, maar dat viel aan de uitslag niet af te lezen: 2-0.