Alcides sleept er een punt uit, Groen Wit’62 verstevigt koppositie en Haarle moet toch nog tot het gaatje gaan

vijfde klasse Kletsnatte Meppeler zaterdag­der­by wordt eenvoudige prooi voor MSC

Een wedstrijd in de kantlijn van het zaterdagvoetbal zal een derby in Meppel tussen MSC en Alcides niet gauw worden, maar het contrast is wel groot met de vaak bloedstollende confrontaties uit het verleden. MSC trakteert de buren in de noordelijke vijfde klasse G op een pak slaag: 7-1.

20 februari