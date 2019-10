Alcides snoept punt mee in weinig sprankelend duel

Wanneer Ryan Luyckx de bal na een halfuurtje perfect aanneemt, meeneemt en dan richting doel gaat, kunnen de toeschouwers eindelijk eens genieten. Na zijn actie schiet hij de bal in de verre hoek. Een prachtige goal, Alcides op voorsprong. Maar de ploeg zit dan allerminst op rozen. Op slag van rust wordt het namelijk gelijk, als Jip Kemna doelman Danny Bos verschalkt. Een zuur moment.

Toch komen de Meppelers scherp uit de kleedkamer, na amper twee minuten is het raak. Een aanval over de rechterflank eindigt bij de tweede paal voor de voeten van Frank Fokke. Hij faalt niet, 2-1. Dan volgt een alleraardigste fase van Alcides, maar de gelijkmaker van Quick’20 laat niet lang op zich wachten.

Geklungel in de Meppeler defensie is daar debet aan. Frank Eulderink profiteert dankbaar en werkt de 2-2 binnen. Daar blijft het bij, mede door een slotfase waarin voetbal de boventoon niet meer voert. Weer kan Alcides geen afstand nemen van de lagere regionen in de hoofdklasse.