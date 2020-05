Alcides stapt met prestatieteam in op zaterdag

Vanaf het nieuwe seizoen is het geel-zwart van Alcides ook te bewonderen op zaterdag. De club had op deze dag al recreatieve seniorenteams, maar wil nu met prestatievoetbal in een behoefte voorzien: jeugdspelers kunnen beter doorstromen en senioren kunnen prestatief gaan spelen.

Het team gaat naar verwachting spelen op het laagste niveau. ,,We zijn afhankelijk van waar we instromen”, vertelt voorzitter Stephan Lammerink. ,,Normaal gesproken is dat in de vijfde klasse.”

Gezien de ontwikkelingen bij buurman MSC – de club heeft een zaterdagteam in de vijfde klasse - is er een redelijke kans op een Meppeler stadsderby. Lammerink: ,,Je weet nooit hoe je wordt ingedeeld. Stel je voor dat het zo is, dan is de sfeer fantastisch. Ik zou dat helemaal niet vervelend vinden”, zegt hij met een knipoog.

Binden

Het plan komt in een periode waarin de drie Meppeler clubs (FC Meppel, Alcides en MSC) onderzoeken of samenwerking plaats kan vinden. ,,Dat we beginnen met dit team heeft puur te maken met het feit dat we veel jeugdige spelers hebben”, weet Lammerink. ,,Niet iedereen kan een plek in het eerste krijgen. We proberen om te kijken wat het beste is om te kunnen gaan doen.”