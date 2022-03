Alcides stort als kaartenhuis in elkaar na de plotselinge openingstreffer van SJC

Slop vol ambities in het trainers­vak: ‘Ik wil zeker de top bereiken’

Sven Slop, trainer van WWNA, stopt na dit seizoen tijdelijk als coach, maar heeft ambities genoeg. ,,Ik wil zeker de top van het amateurvoetbal bereiken.” Over de vorm van zijn ploeg is hij nuchter: ,,We zijn onze dip van na de winterstop nog niet te boven, maar ik ben ook reëel. Voor de coronapauze leefden we juist wat boven onze stand.”

