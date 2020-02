Alcides ten onder tegen Hoogeveen: ‘Geslacht op de details’

Het is het seizoen waarin Alcides in iedere wedstrijd vrij aardig voetbalt, maar waarin het te weinig resultaten boekt. Ook tegen Hoogeveen, dat in de afgelopen weken niet echt in vorm was, speelt de ploeg van Wilko Niemer bij vlagen alleraardigst. ,,Maar we worden geslacht op details”, zag de oefenmeester.