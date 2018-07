Alcides treft VVOG in KNVB-beker

Alcides en VVOG spelen in de tweede kwalificatieronde tegen elkaar op sportpark Ezinge in Meppel.

Urk neemt het in de eerste kwalificatieronde op tegen SDO uit Bussum. De zondagclub werd afgelopen seizoen achtste in de hoofdklasse A. SDO werd de afgelopen vier seizoen getraind door Ivar van Dinteren, ex-speler van FC Zwolle. Bij winst stuiten de Urkers in het Brabantse Veghel op Blauw-Geel’38.

Staphorst wacht een verre uitwedstrijd. De ploeg van de nieuwe trainer Dennis van Toor gaat in de eerste kwalificatieronde op bezoek bij Goes, dat naar de derde divisie promoveerde. Bij winst blijft Staphorst op het Noorderslag, dan krijgt het HSC’21 op bezoek.

Derdedivisionist DVS’33 gaat in de eerste ronde op bezoek bij Quick’20 in Oldenzaal. HHC Hardenberg treft in de tweede ronde derdedivisionist OFC uit Oostzaan. Ook Flevo Boys, de winnaar van de beker in district Noord, treft een derdedivisionist. De ploeg uit Emmeloord gaat op bezoek bij OJC Rosmalen.