Alcides trekt goede gevoel na derbywinst niet door, MSC herstelt zich juist

spelerscarrousel Zalk verwelkomt Hatto Heim-kee­per Mensink en ziet Ezzat terugkeren

18:45 Hatto Heim is vlak voor de competitiestart keeper Brian Mensink kwijtgeraakt aan SV Zalk. De doelman, die de afgelopen seizoenen eerste keus onder de lat van de derdeklasser was, had het gevoel dat hem onrecht is aangedaan. Mensink is door zijn late overstap niet speelgerechtigd.