Alcides uit vorm na derde verlies op rij: ‘We zoeken naar het medicijn’

Nee, het zijn niet de weken van Alcides. Het ontbeert de ploeg gewoonweg aan zelfvertrouwen, maar heeft zondag niet verzaakt, vindt trainer Wilko Niemer. ,,In de eerste helft stond het gewoon niet goed. We hadden geen grip op hun rechtsback, die hoog stond. We liepen telkens achter de feiten aan. We stonden onder druk.”

Negen man

Alcides eindigt het duel met negen man. Bram Komduur pakt twee gele kaarten, waarna Peter Fokke dat voorbeeld volgt. ,,Van Bram was het gewoon dommigheid”, vindt Niemer. ,,Peter kreeg twee discutabele gele kaarten. Sneu. En het zegt wel dat bij ons dan alles tegen zit. Het loopt niet lekker, hebben de vorm niet. We proberen het dan nog wel, maar als je dan met tien man staat en je knokt voor de gelijkmaker, heb je liever een mannetje extra. In goeden doen winnen we van deze ploeg. We moeten nu een resultaat gaan pakken, want het wordt steeds nijpender. Desnoods winnen we eens lelijk met 1-0. Ik denk dat een zege het medicijn is om zelf beter te gaan voetballen.”