Alcides verlaat laatste plaats na zege in Meppeler derby

Het duel in de hoofdklasse A was niet hoogstaand, maar bood qua kansen wel vermaak. Al na vijf minuten opende Frank Fokke de score uit een corner, na een korte scrimmage voor de neus van keeper Leon Knol.

In de tweede helft volgden de kansen elkaar in rap tempo op. Alcides kreeg de overhand en drukte dat uiteindelijk uit in de score. Yannick Kaluzi en in de slotfase Dani Lohman zorgden voor 2-0 en 3-0. MSC en Alcides staan na drie duels met drie punten samen in de staart van de ranglijst.