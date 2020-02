Alcides verliest bij rentree Joey van den Berg

In een wedstrijd met ‘meerdere calamiteiten’ komen de Meppelers via Bram Komduur op voorsprong. De wind is hem bij een corner gunstig gezind, de bal waait ineens het doel in. ,,Daarna krijgen we de kansen op de tweede, maar die valt niet.” Leonidas blijkt een vervelende tegenstander. ,,Ze kunnen erg goed voetballen, maar zijn ook erg vervelend. Ze lokken ons uit de tent en dat moeten we onder meer bekopen met een rode kaart en veel gele kaarten. Het gaat gepaard met veel theater, terwijl ze zelf ook uitdelen.”