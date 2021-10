Alcides weet weer wat winnen is, Heutinck brengt Wijhe in extase en WWNA blijft verrassen

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe Sportagen­da Apeldoorn en West Veluwe: Veluweder­by werpt schaduw vooruit

8 oktober DVS'33 tegen VVOG. Het is in de westelijke Veluwe dé derby van het jaar. Zaterdag staat ‘ie weer op het programma. Ook daarnaast is er een vol programma. Ook de volleybalvrouwen van Dynamo beginnen zondag eindelijk aan hun hernieuwe avontuur in de Eredivisie.