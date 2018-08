Alcides wil tegen AZ historie schrijven

,,De familie Bos kan altijd goede feestjes geven. We waren met de hele selectie aanwezig, na de loting was het helemaal een dolle boel”, zag hoofdtrainer Wilko Niemer. ,,Je kan ook naar DOVO of Excelsior Maassluis moeten. AZ is echt een topclub. De kans dat je doorgaat is klein, maar het is een aansprekende tegenstander.’’

In de gang naar de bestuurskamer bij Alcides hangen fraaie affiches van oefenwedstrijden tegen Ajax en Barcelona. Daar kan nu een hoogtepunt aan toegevoegd worden. ,,Inderdaad ja. Dat zijn wedstrijden van een tijdje geleden. Nu spelen we in de voorbereiding wel tegen PEC of Heerenveen, maar dit gaat om het echie. We moeten nieuwe geschiedenis gaan schrijven.’’

Niemer werd al toegevoegd aan een groepsapp met de naam ‘AZ op Ezinge’. ,,Ik weet bijvoorbeeld dat onze verlichting niet je van het is. En ik hoop dat we niet tegelijk met Staphorst - tegen PEC Zwolle - spelen. Dat zou aardig wat publiek schelen.’’

Slot

Niemer is blij met AZ als tegenstander. ,,Ik zat op de trainerscursus met Arne Slot. Hij heeft veel invloed op de speelwijze van AZ. Hoe Arne over voetbal denkt, zo voetbalt AZ ook. Met veel lopende spelers, diepgang. Ik had op dat moment meer trainerservaring, maar ik heb veel van hem geleerd. Het stimuleerde om anders naar voetbal te kijken.’’