Alen Karahasanovic is het ultieme buitenkansje voor SDC Putten

Karahasanovic begon met voetballen in de F-pupillen van SDC Putten, maar werd al vroeg gescout door Ajax. Op 8-jarige leeftijd zette hij de stap naar Amsterdam, waar hij afgelopen seizoen in het O18-elftal speelde. Karahasanovic, speler met een Bosnische achtergrond, is altijd in Putten blijven wonen en door privéomstandigheden heeft hij besloten dat hij zo dicht mogelijk bij huis wil voetballen.

,,Toen wij hiervan hoorden, hebben we heel snel contact gezocht met Alen en zijn familie. Na het eerste gesprek werd al duidelijk dat hij na al die jaren in Amsterdam nog steeds positieve gevoelens bij SDC Putten heeft. Gezien zijn Ajax-achtergrond en omdat hij een Puttense jongen is, hebben we voor hem een extra plek in de A-selectie gecreëerd’’, aldus Martijn Duits namens de technische commissie.