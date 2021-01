Alexandria maakt een herstart en dan is Johan van Ommen de man van de opbouw

Het standaardelftal van Alexandria verdween in de zomer van 2019 van het toneel na een aantal seizoenen in de krochten van het zondagvoetbal. Een jaar later wil de club opnieuw beginnen en daarbij is Van Ommen de aangewezen persoon. ,,Dit is mijn clubje. De gasten zijn duidelijk en eerlijk, daar houd ik van’’, stelt Van Ommen. De coach werkte eerder drie jaar bij de club en promoveerde in die periode met Alexandria naar de vijfde klasse (2010), Van Ommen vertrekt na dit seizoen bij DAVO.