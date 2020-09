Alfred Pekel gaat nog wel even door met scoren voor Vitesse'63

Als we nooit van corona hadden gehoord, was Pekel dit seizoen geheid speler geweest van het tweede team. Net als Johnny Schuttevaar - goed voor 151 treffers in Vitesse 1 - die ook is doorgegaan nu de club uit Koekange is gepromoveerd. ,,Een abrupt einde, dat wil je niet. Het mooiste was geweest om kampioen te worden, een enorm feest te vieren en dan te stoppen’', zegt Pekel. Maar hij weet ook dat de ideale wereld niet bestaat.