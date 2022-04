Ali drijft Go-Ahead tot wanhoop, maar zinderende stadsderby gaat na rust op z’n kop

trainerscarrousel Onrust bij Batavia’90: trainer Al Mohsinawi aan de kant gezet, Michel van Oostrum keert terug

Dat het rommelde bij Batavia’90 was al bekend en die onrust is tot een uitspatting gekomen: hoofdtrainer Habib al Mohsinawi is ontslagen. De coach uit Almere krijgt een bekende opvolger, want Michel van Oostrum keert terug bij de tweedeklasser.

12 april