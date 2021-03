Alkema en Frederiks eerste nieuwelingen in selectie CSV'28

Alkema begon ooit met voetballen bij Berkum, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Alphen aan den Rijn waar hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. Terug in Zwolle pakte hij de draad weer op in de junioren, hij bereikte daarna Berkum 2. Na een jaartje bij ESC in Elburg, kiest de vierdejaars student Psychologie nu voor de vierdeklasser uit Stadshagen, waar hij sinds kort woont. ,,Ik zie perspectief in de club, ze hebben goede jeugd en als meer ervaren speler wil ik voor de jongere spelers een voorbeeld zijn. De club wil omhoog en ik hoop dat we over vijf jaar een structurele tweedeklasser zijn.’’