‘All Stars’ Colmschate eisen landstitel op en krijgen felicitaties van Thomas Acda, Henk ten Cate en spelers GA Eagles

SPELERSCARROUSEL Joël Waslander stapt ook in de trein naar De Gazelle

24 mei Trainer Joost ter Stege van De Gazelle is er opnieuw in geslaagd om de selectie voor aankomend seizoen te versterken. De 29-jarige Joël Waslander komt over van buurman Davo en treft een aantal oude bekenden bij de rood-zwarten.