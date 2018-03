Alle amateurvoetbal in districten Noord en Oost dit weekend afgelast

De afgelasting geldt dus voor alle ploegen, van de eerste klasse tot en met de vijfde klasse. Alle wedstrijden in de categorie B zijn ook afgelast. Dat zijn alle niet-selectieteams.

Ook alle duels in de B-categorie voor de districten Zuid I en Zuid II op zaterdag gaan niet door. Aanstaande vrijdag bekijkt de KNVB de situatie opnieuw voor de districten Zuid I, Zuid II, West I en West II. Er wordt dan een besluit genomen voor zaterdag en een inschatting gemaakt voor zondag.

Scheef

Het komt maar zelden voor dat de bond de programma's zo vroeg in de week schrapt vanwege het weer. In meerdere competities is al sprake van scheefgetrokken standen, met teams die aanmerkelijk meer hebben gespeeld dan hun concurrenten.