Alle hoofdklassen op zaterdag, maar naar welk tijdstip?

Het plan om de hoofdklassen in het amateurvoetbal regionaal in te delen in plaats van op speeldag, is weer uit de ijskast gehaald. Als het voorstel wordt gesteund door de clubs, is de KNVB aan zet.

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep het plan fijngeslepen. Met als belangrijkste wijziging dat alle duels in principe op zaterdagmiddag zijn, waarbij clubs onderling kunnen bepalen op zaterdagavond of zondagmiddag te spelen. De komende weken praten de clubs er per afdeling over. Maandag werd het spits afgebeten door de zondag hoofdklasse A.

Geestelijk vader

Daarbij ook MSC uit Meppel. Voorzitter Arjan Jonkers is geestelijk vader van het plan. ,,Het was een interessante avond, alle clubs zijn voor. Wel zijn er kanttekeningen over de aanvangstijd." Dat tijdstip is het hete hangijzer. ,,Het zondagvoetbal heeft het moeilijk. Het aantal clubs dat naar de zaterdag gaat, neemt toe, vooral in het westen en noorden. We zitten nu in de fase dat we zelf onze toekomst mede kunnen bepalen, ook al moeten we water bij de wijn doen."

Om zondagclubs die capaciteitsproblemen voorzien op de zaterdagmiddag toch over de streep te trekken, voorziet het plan in een overgangsfase van twee jaar, waarbij wedstrijden later op de zaterdag gespeeld kunnen worden. ,,Het is belangrijk nu de eerste stap te zetten, in de praktijk blijkt dat clubs in overleg vaak best tot een goede oplossing komen."

Meer derby's

Kleinere reisafstanden en meer derby's is het belangrijkste beoogde voordeel. Volgende week treffen de clubs uit de zaterdag hoofdklasse B elkaar, waaronder SDC Putten. Voorzitter Albert de Bruin (foto) vraagt zich af welk probleem moet worden opgelost. ,,Persoonlijk maakt het mij niet uit op welke dag wordt gespeeld. Maar ik kan me voorstellen dat er zondagclubs zijn die helemaal niet op zaterdag willen spelen, die hebben net zo goed dat recht. Er is al zo veel veranderd de laatste jaren. We gaan het plan eerst eens goed bekijken."

In januari wordt op een bijeenkomst van alle hoofdklassers gestemd. Komt er groen licht, dan kan de KNVB het plan verder uitwerken.