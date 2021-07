Alleen Sparta Nijkerk speelt in de eerste bekerronde, VVOG mag een ronde overslaan

Gewezen GA Eag­les-aanvaller Beumer duikt op bij Schalkhaar

15 juni Het was de vraag waar Deventenaar Milan Beumer na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles zou opduiken. De 18-jarige aanvaller was vorige maand op proef bij SC Cambuur, maar keert terug naar de amateurs en voetbalt verder bij tweedeklasser Schalkhaar.