Alles over de ontknoping in het amateurvoetbal, hoe staat je club ervoor?

ontknopingHet voetbalseizoen 2022-2023 loopt bijna ten einde en dat betekent dat de beslissingen vallen. Een compleet overzicht van de clubs uit de regio. Wie degradeert, wie gaat de nacompetities spelen en wie wordt kampioen? Dit overzicht wordt in de komende weken ververst.

Tweede divisie

Een degradant, twee teams nacompetitie (nummers 16 en 17).

Voor HHC Hardenberg (vierde) is een prijsje nog mogelijk. De Jong-teams spelen geen rol bij de promotie-degradatieregeling. Jong FC Volendam, nu voorlaatste, zal afgelost worden door een reserveteam uit de eerste divisie. IJsselmeervogels en coach Gert Jan Karsten uit Nunspeet koersen af op de nacompetitie tegen degradatie.

Zaterdag

Derde divisie

Twee degradanten (17 en 18), twee teams nacompetitie (15 en 16).

Als hekkensluiter is VVOG (26 uit 29) in direct degradatiegevaar, al is de afstand tot de veilige 14de plaats van RKAV Volendam slechts 4 punten. Urk, Staphorst en Sparta Nijkerk lijken zeker van hun plaats. DVS'33 (zesde) speelt nog voor een prijsje.

Vierde divisie B

Twee degradanten (15 en 16), twee teams nacompetitie (13 en 14).

Flevo Boys, voorlaatste met 23 punten, zit diep in de zorgen. Maar ook d’Olde Veste (24 punten) en CSV Apeldoorn (27) zullen zich nog niet veilig wanen. Voor Berkum (33 punten) is de competitie wel zo'n beetje voorbij. Als periodekampioen zal SC Genemuiden na het seizoen voor promotie spelen.

Eerste klasse A

Drie degradanten (12, 13 en 14), twee teams nacompetitie (10 en 11).

NSC Nijkerk en SDC Putten kunnen via de stand de nacompetitie nog bereiken. Nunspeet (tiende) staat op de gevaarlijke nacompetitieplaats, maar de verschillen zijn klein.

Eerste klasse E

Drie degradanten (12, 13 en 14), twee teams nacompetitie (10 en 11).

WHC (derde) en asv Dronten (vierde) zijn nog in de race voor een prijs. Voor Go-Ahead Kampen en KHC is het seizoen zo goed als klaar. DOS Kampen (nu tiende) kijkt naar beneden. SVI, op zeven punten achter plaats 11, mag alleen nog maar hopen op nacompetitie. Epe is gedegradeerd.

Tweede klasse I

Twee degradanten (12 en 13), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Als DESZ zaterdag verliest is degradatie een feit. In de degradatiestrijd zijn VSCO'61, Hatto Heim, OWIOS en ZAC verwikkeld, AGOVV (24 punten) zal zich bijna veilig wanen. De titelstrijd gaat tussen Batavia'90 en Hierden, met Unicum en WVF er pal achter. Dankzij een sterke derde periode is IJVV kandidaat voor de nacompetitie.

Tweede klasse J

Twee degradanten (12 en 13), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Gramsbergen is titelkandidaat, zeker als het zaterdag van Tubantia wint. Als vierde in de stand mag Nieuwleusen hopen op nacompetitievoetbal. Hekkensluiter FC Meppel (11 uit 19) moet nog twee teams passeren om de nacompetitie te bereiken.

Oost

Derde klasse B

Twee degradanten (11 en 12), twee teams nacompetitie (9 en 10).

Het teruggetrokken Lelystad’67 is de eerste degradant, Elspeet (12 uit 17) is de grootste gegadigde voor de tweede degradatieplaats. DSV'61, Swift'64 en ESC proberen de nacompetitie te ontlopen. Bovenin de stand hopen Zeewolde, EFC'58 en Zwart-Wit'63 nog op een extraatje.

Derde klasse C

Twee degradanten (12 en 13), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Avereest en Hardenberg’85 lijken wel veroordeeld tot degradatie. DVC, VHK, ASC'62, Lutten en Olympia'28 spelen om de drie nacompetitieplaatsen. Aan de top spelen Dieze West en Heerde om het kampioenschap en zullen Zwolsche Boys en FC Ommen hopen op de nacompetitie.

Derde klasse D

Twee degradanten (12 en 13), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Kloosterhaar en DES lijken kansloos voor handhaving. Bergentheim (nu negende) moet nog vrezen voor een plaats in de ‘verkeerde’ nacompetitie.

Derde klasse E

Twee degradanten (12 en 13), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Kampioen FC Zutphen gaat terug naar de tweede klasse. Twello, Oene en VIOS Vaassen zijn gegadigden voor de nacompetitie. Onderin moet Eerbeekse Boys oppassen voor degradatie, en Eefde, Oeken en Teuge rekening houden met nacompetitievoetbal.

Vierde klasse C

Zes degradanten (7 t/m 12).

Kampioen Fortissimo promoveert naar de derde klasse. Rood Wit’58 maakt nog kans op promotie. Verder is de degradatie nog in volle gang.

Vierde klasse D

Zes degradanten (7 t/m 12).



De titelstrijd gaat tussen Apeldoornse Boys en ‘t Harde. WZC speelt nacompetitie en VEVO, SEH en BAS mogen daarop hopen. Veluwse Boys en Hulshorst strijden om handhaving. Onderin zijn EZC ‘84, Noord Veluwe Boys, ZVV’56 en Prins Bernhard zo goed als gedegradeerd.

Vierde klasse E

Zes degradanten (7 t/m 12).



CSV ‘28 en ‘s-Heerenbroek strijden om het kampioenschap. MSC maakt kans op promotie voor derde klasse. Reaal Dronten en Wilsum hopen op nacompetitie. Alcides en Ulu Spor strijden voor lijfsbehoud. Daarnaast staan HTC, Zalk, Wijthmen en VSW met één been in de vijfde klasse. Kampen is gedegradeerd.

Vierde klasse F

Zes degradanten (7 t/m 12).



ASV’57 kan de titel ruiken, maar nog niet aanraken. Het seizoen is voor Lemele en SVV’56 geflopt. Zij spelen volgend seizoen een niveau lager.

Vierde klasse H

Zes degradanten (7 t/m 12).



Kampioen Helios voetbalt in de derde klasse na de zomer. Blauw Wit’ 66 speelt nacompetitie. RDC, Harfsen en Sportclub Deventer hebben handhaving zelf in de hand. EGVV, Koninklijke UD en Almen kunnen verhuizen naar de vijfde klasse.

Volledig scherm Helios heeft in Haaksbergen de derde klasse bereikt en dat mag iedereen weten. © Arjan Gotink

Noord

Derde klasse A

Drie degradanten (12, 13 en 14), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).



Heerenveense Boys en Bolsward vechten om het kampioenschap. Voor SVM Marknesse lijkt er geen vuiltje aan de lucht, de ‘goede’ nacompetitie is nog haalbaar.

Derde klasse D

Drie degradanten (12, 13 en 14), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).



Voor Vitesse’63 en DKB is het seizoen nog spannend. Beide ploegen zijn nog niet zeker van handhaving. Dat hebben ze zelf in de hand.

Vierde klasse A

Twee degradanten (13 en 14), twee teams nacompetitie (11 en 12).



Nagele kan een ticket voor promotie afsnoepen. Tollebeek heeft aan één overwinning genoeg om zichzelf veilig te spelen. Creil-Bant kan niet achterover leunen. Tonego en SVN’69 hopen de nacompetitie nog te kunnen voorkomen.

Vijfde klasse A

Kampioen promoveert, drie periodekampioenen.



Ens - nu tweede - kan als kampioen of als periodekampioen naar de vierde klasse. Voor Espel is het seizoen over.

Vijfde klasse G

Kampioen promoveert, drie periodekampioenen kans op promotie.



Kampioen Steenwijker Boys gaat een niveau omhoog. Steenwijk speelt voor promotie en SVBS’77 blijft in de vijfde klasse.

Volledig scherm Steenwijker Boys heeft het kampioenschap in de vijfde klasse al gevierd op het veld van Bargeres. © Martijn Bijzitter

Zondag

Vierde divisie A

Twee degradanten (15 en 16), twee teams nacompetitie (13 en 14).

VKW en Alcides (13 en 14 punten) zijn de gedoodverfde degradanten. De Meppelers moeten vier punten goedmaken op Rkvv Velsen om aan directe degradatie te ontsnappen. Heino (tiende) is hard op weg naar handhaving in het debuutjaar, Rohda (achtste) is vrijwel uitgespeeld.

Eerste klasse D

Twee degradanten (nummers 12 en 13), twee teams nacompetitie (10 en 11).



Voorwaarts T. (derde) maakt zich klaar voor nacompetitie. WSV ligt op koers voor handhaving en hekkensluiter Columbia moet degradatie zien te voorkomen.

Tweede klasse I

Drie degradanten (nummers 12, 13 en 14), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).



Schalkaar probeert handhaving veilig te stellen. AZC en Lemelerveld doen er alles aan om degradatie te voorkomen en Vorden en Witkampers hopen dat ze niet gaan degraderen.

Tweede klasse J

Twee degradanten (11 en 12), twee teams nacompetitie (9 en 10).



SC Emmeloord en EMMS zijn veilig en maken nog kans op een plaats in de nacompetitie voor promotie. VENO strijdt voor handhaving.

Oost

Derde klasse A

Drie degradanten (nummers 12, 13 en 14), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Ruurlo - nu achtste - heeft handhaving in eigen hand. Verder is niemand zeker van lijfsbehoud in het rechter rijtje.

Derde klasse D

Drie degradanten (nummers 12, 13 en 14), drie teams nacompetitie (9, 10 en 11).

Turkse Kracht staat met anderhalve been in de vierde klasse. ABS, Albatross en Warnsveldse Boys proberen degradatie te voorkomen. Holten, Overwetering en KCVO vechten voor handhaving. Bovenaan is de titelstrijd in volle gang, met Wijhe'92 als koploper.

Vierde klasse C

Twee degradanten (nummers 11 en 12), drie teams nacompetitie (8, 9 en 10).

Reünie ligt op kampioenskoers. Periodekampioen Lochem aast op een plek in de derde klasse. Basteom en KSV staan in de gevarenzone en doen er alles aan om zich te handhaven.

Vierde klasse F

Eén degradant (nummer 11), drie teams nacompetitie (8, 9 en 10).

Orderbos maakt kans op een ticket voor de play-offs. Victoria Boys heeft handhaving zelf in de hand. SV Vaassen is uit de competitie gestapt en dus gedegradeerd. Voor TKA is nacompetitie vrijwel zeker en ook WWNA strijdt om lijfsbehoud.

Vierde klasse G

Eén degradant (nummers 11), drie teams nacompetitie (8, 9 en 10).

Heeten heeft de beste papieren voor het kampioenschap. Haarle, SDOL en Sallandia hopen op een plekje in de derde klasse via de nacompetitie. SV Raalte, Broekland en Nieuw Heeten strijden om handhaving. Voor Hoonhorst lijkt nacompetitie wel een feit. De Gazelle (5 uit 15) moet het gat met de concurrentie snel verkleinen, anders degraderen zij.

Noord

Derde klasse A

Eén degradant (11), twee teams nacompetitie (9 en 10).



Steenwijkerwold is met een gelijkspel kampioen. Wacker maakt kans op een ticket voor promotie. RKO is veilig. Oranje Zwart vecht nog voor lijfsbehoud, Steenwijker Boys is bijna gedegradeerd.

Vierde klasse A

Eén degradant (11), twee teams nacompetitie (9 en 10).



Spannende driekamp om de titel met Ruinerwold, Olyphia en USV. IJhorst, Balkburg en Havelte vechten voor handhaving.

Vijfde klasse A

Kampioen promoveert, drie periodekampioenen kans op promotie.



Kuirne kan alleen nog als periodekampioen promoveren.

Vijfde klasse B

Kampioen promoveert, drie periodekampioenen kans op promotie.

Giethoorn kan nog periodekampioen worden. Voor Scheerwolde is het seizoen afgelopen en Blankenham kan nog laatste eindigen.