Alles valt goed voor koploper Urk in topper van de hoofdklasse

Terwijl het ‘We are the Champions’ luidkeels over sportpark De Vormt galmt, druppelen de uitslagen van de andere topploegen binnen. Eemdijk en Volendam noteren verliespartijen en dus springt nummer vier Urk met stip naar de koppositie. Linksback Riekelt Jan Brands verwerkt zijn eigen wedstrijd in een hoek van het veld met zoontje Jesse. ,,Hij kan net lopen, moet je kijken hoe mooi.’’ Of de kleine Brands net als pa ook zo’n vlammend schot in de linkerpoot krijgt is nog afwachten.