Allround titelkandidaat Urk gaat vol voor kampioenschap

hoofdklasseNa de benauwde zaterdagse uitzege bij hekkensluiter Noordscheschut (0-1) volgt op paasmaandag een compleet andere driepunter in de topper tegen Volendam (5-1). Urk kent vele gezichten en dat kan in de titelstrijd met Genemuiden wel eens doorslaggevend worden. Vier wapens op een rij.

Strijd

Slechts een enkele keer per seizoen zakt Urk qua strijdlust door het ijs. In negentig procent van de wedstrijden geeft Urk vol gas en wordt de tegenstander op inzet verslagen. Ook tegen Volendam is dat het geval en daarmee compenseert Urk de technische achterstand op de oranje gekleurde baltovenaars. ,,Dat is vooral een mentale kwestie en zeker ook een extra wapen’’, weet middenvelder Lucas Nagel, die weer een veelvoud aan tweede ballen wint. ,,Nu was ons voetbal best goed, maar we winnen niet altijd de schoonheidsprijs. Moet het opportunistisch? Ook dat kunnen we. Zeker als ons publiek vol achter ons gaat staan.’’'

Quote Nu was ons voetbal best goed, maar we winnen niet altijd de schoon­heids­prijs Lucas Nagel

Achterin stabiel

Waar Genemuiden de eigen verdediging roemt, doet Urk er dit seizoen qua tegengoals niet veel voor onder. Ruim een kwart van die tegentreffers viel in de heenwedstrijd half februari in Volendam (6-3). Voorafgaand aan deze tweede slag tussen de vissersdorpen somt trainer Gert-Jan Karsten nog moeiteloos de zes tegengoals op. ,,In de opbouw balbezit weggeven was toen dodelijk tegen die technisch vaardige spelers. Dat moet ons niet weer gebeuren.’’ Twee uur later is het eindoordeel positief. ,,We hebben niet teveel ruimte weggegeven. Ze waren vooral dreigend tot de zestien. Daarnaast keepte Richard Strijker een goede partij, alhoewel hij mij wel de nul beloofd had….’’

Voetballend vermogen

Ondanks een optisch overwicht voor de individuele klasbakken van Volendam, levert Urk de mooiste serie aanvallen. Vlak na de 1-0 (schitterend afstandsschot Hessel Snoek) is één keer raken de norm als de bal via meerdere schijven bij middenvelder Nagel belandt, die net voor rust de belangrijke 2-0 scoort. Net als de latere 3-1 van ‘loopwonder’ Riekelt Nentjes staat de goal symbool voor een stel ijzersterke Urker omschakelmomenten met Lucas Tol in de hoofdrol. De frivole dribbelaar wedijvert met de sterk spelende Volendam-aanvoerder Joey Tol (maker van de 2-1) om de titel ‘Best draaiende Tol van het veld’. ,,Met Lucas Tol erbij in de ploeg kunnen we noodgedwongen ook vanuit de omschakeling spelen. Hij is sterk in de dribbel en heeft altijd een goede inspeelpass’’, geniet Karsten.

Brede selectie

Ondanks de hoge temperaturen krijgt minuut zeventig van Urk – Volendam een vleugje ijshockey mee. Bij de 3-1 stand haalt Karsten zijn complete voorhoede van het veld en brengt een geheel nieuwe aanvallende lijn. Binnen no-time wordt Volendam definitief geslacht. De invallers William de Boer (2x assist) en Jelle de Boer (2 goals) laten in korte tijd zien hoe je rendement met hoofdletters schrijft. ,,Er zaten al drie aanvallers op de bank en dus had ik niet eens zoveel speelminuten verwacht. Nu lag er veel ruimte, maar ik kan met mijn lengte ook een pinchhitter zijn als er iets geforceerd moet worden’’, besluit Jelle de Boer.