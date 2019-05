Almen barst van vertrouwen na de wederopstanding

Almen is in de race voor promotie. Wie dat in november had voorspeld, was voor gek verklaard. De dorpsclub verloor de eerste zeven competitieduels in de vierde klasse E, maar na die zeven magere weken, volgde voorspoed. En na zeven zeges en een gelijkspel, lonkt nu zowaar het toetje.

Clubtopscorer Roeland Kleine, die zaterdag een penalty miste bij FC RDC (3-1 zege), maar in de slotfase alsnog zijn achtste goal maakte, probeert de Almense metamorfose te duiden. De credits gaan allereerst naar trainer Donovan Tegelaar, benadrukt de 25-jarige middenvelder. ,,We begonnen dramatisch aan het seizoen, maar hij heeft altijd geloof in ons gehouden. Mede dankzij zijn positivisme hebben we het om weten te draaien."

Afscheidscadeau

Tegelaar vertrekt na dit seizoen. ,,Het zou een heel mooi afscheidscadeau voor hem zijn, wanneer we de nacompetitie bereiken."

Maar er was meer voor nodig om de puntloze en geknakte ploeg in de herfst aan de praat te krijgen. ,,We hebben een jonge ploeg, die niet voetbalt met de mond. We moesten leren elkaar te coachen en aan te spreken op dingen die niet goed gaan." Daarnaast kreeg Almen de zaakjes verdedigend beter op orde. ,,We scoren altijd, dus dan ben je al een eind op weg."

Ommekeer

Volgens Kleine kwam de echte ommekeer in februari. ,,Na een goede winterstop wonnen we het lastige uitduel bij De Paasberg. Dat gaf ons veel vertrouwen." Zo veel, dat de laatste nederlaag dateert van eind november (2-4 tegen Eerbeekse Boys).