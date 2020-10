Als amateurs door corona niet kunnen spelen begin december, gaan alleen de profclubs door in KNVB Bekertoernooi

Als de zeven amateurvoetbalclubs begin december nog steeds niet hun wedstrijden tegen profclubs kunnen spelen in het KNVB Bekertoernooi, worden de amateurs uitgesloten van verdere deelname dit seizoen. Dan bekeren de betaaldvoetbalclubs verder. DVS’33, dat tegen Willem II moet spelen, is ontstemd.

Door de nieuwe maatregelen ligt de amateurvoetbalcompetitie stil, maar mogen de profs wel verder trainen en wedstrijden spelen. Eind oktober zouden zeven amateurclubs in actie moeten komen tegen profclubs, maar zij mogen vanwege de lockdown niet oefenen of gezamenlijk trainen.

De KNVB had daarom al eerder besloten om die wedstrijden te verplaatsten naar 1 en 2 december, hopend dat in die periode ook het amateurvoetbal weer zou kunnen worden opgestart. Dat meldde Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal van de KNVB, aan de amateurclubs.

Mocht het zo zijn dat amateurverenigingen dan nog steeds niet kunnen deelnemen, dan worden zij uitgesloten van verdere deelname. In dat geval zullen de profclubs doorgaan, meldt de voetbalbond. In dat geval blijft de huidige competitievorm (6 speelronden in een knock-out format) gehandhaafd.

Niet serieus genomen

DVS’33 is een van de zeven amateurclubs die tegen profs speelt. De Ermeloërs lootten een thuisduel tegen eredivisionist Willem II. DVS-voorziter Aart Goossensen vindt dat de amateurs in dit voorstel niet serieus worden genomen. ,,We mogen geen oefenwedstrijden spelen of trainen, afgezien van groepjes van vier.’’

,,En als amateurclubs aan de kant worden geschoven, is er dan nagedacht over financiële compensatie? Het bereiken van het hoofdtoernooi van de KNVB Beker levert ons zo'n 10.000 euro op, maar dan moet je hem wel spelen. Individueel kan ik niks voor elkaar krijgen, dus lopen de gesprekken nu via de Coöperatieve Vereniging tweede en derde divisie (CVTD).”

De andere wedstrijden tussen amateur- en profclubs uit deze regio zijn Staphorst - PEC Zwolle en HHC Hardenberg - Vitesse. Wedstrijden tussen twee teams uit het betaald voetbal, zoals Go Ahead Eagles - NAC, blijven wel op de oorspronkelijke datum staan. Die partij in Deventer staat voor 26 oktober (21.00 uur) op het speelschema.