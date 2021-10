Als het bij Dieze West een beetje gaat lopen, is er voor de opponent - in dit geval Zalk - geen houden meer aan

Het staat 4-0, de gespeelde wedstrijd loopt op z’n laatste, vermoeide benen. De middenvelder - die ooit broodvoetballer was - vraagt of het zojuist afgekeurde doelpunt ‘écht buitenspel’ was. We moeten hem het antwoord schuldig blijven: we staan niet echt op één lijn met de situatie. Dan wordt de bal ingegooid door Zalk en moet Dominggus Lim-Duan weer achter z’n mannetje aan. Gescoord in De Kuip, de rommelige hel van de Adelaarshorst gezien, en je dan druk maken over een afgekeurde goal omdat jij een perfecte assist hebt gegeven. Het is een prima indicatie voor de dadendrang van Dieze West in de vierde klasse D.