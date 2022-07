Als hoofdtrainer gaat Pascal Diender echt niet alles anders doen bij HHC: ‘Maar we willen op het veld wel dominant zijn’

Eerste klasse Degradatie heeft ook voordelen: in eerste klasse kunnen vrouwen Berkum weer plezier maken

Na een moeilijk jaar in de hoofdklasse is het eerste vrouwenteam van Berkum gedegradeerd naar de eerste klasse. De eerste ronde van de nacompetitie werd nog overleefd, maar in de tweede ronde bleek IJFC te sterk: 0-3.

19 juni