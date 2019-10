Als oudgediende Chris straks gestopt is, staat jonkie Michel klaar bij Berkum

wisseling van de wachtDrie goede vleugelaanvallers, maar slechts twee beschikbare plekken. Dan moet er dus eentje banken bij Berkum, ook in de gewonnen wedstrijd tegen Purmersteijn (3-1). Michel van Aggele is de klos. Maar zijn kans komt, nu oudgediende Chris van der Meulen zijn afscheid heeft aangekondigd.

De spelers van Berkum staan al klaar in de tunnel voor de wedstrijd tegen Purmersteijn als Michel van Aggele snel nog even naar de parkeerplaats wandelt, op zoek naar een overgeknalde bal. Het is het taakje van de wisselspeler, net als de hooghoudsessie met de pupil van de week. Van Aggele doet het zonder morren.

Luxeprobleem

,,Een mooi ventje”, noemt Chris van der Meulen het talent van Berkum twee uur later. Eentje die goed kan voetballen en met zijn rossige bos krullen niet te missen is. Maar ja, hij zit wel op de bank. Niet voor het eerst dit seizoen kiest trainer Arno Hoekstra voor Van der Meulen en Johnsen Bacuna op de flanken. Het is een luxeprobleem, simpel zat. En alle drie opstellen, zoals twee weken geleden tegen De Dijk, lijkt niet echt voor herhaling vatbaar.

,,Michel is geduldig en traint goed”, zegt Van der Meulen. ,,Maar hij heeft twee oude rotten voor zich die niet altijd goed spelen, maar wel naam hebben. Die hebben in het verleden veel goals voor deze club gemaakt, daar geeft de trainer nu nog de voorkeur aan. Maar de tijd van Michel komt zeker.”

Stoppen

Dat laatste zegt Van der Meulen niet zomaar. De 35-jarige aanvaller van Berkum heeft besloten na dit seizoen te stoppen met voetballen. Na negentien jaar in de hoofdmacht. ,,En de kans bestaat dat Johnsen Bacuna ook stopt, dus moet Michel nu veel minuten maken en ervaring opdoen. Volgend jaar staat hij er. Dan is hij basisspeler, ongetwijfeld.”

Van mevrouw Van der Meulen had manlief nog wel een jaartje door mogen voetballen, maar het is nou eenmaal ‘mooi geweest’. ,,Veel mensen zeggen ook: zolang je fit bent, is voetballen het mooiste wat er is. Dat klopt ook, maar ik wil wel afsluiten op een moment dat ik van waarde ben. Ik ben niet meer de speler van vijf jaar geleden, maar nog wel gevaarlijk genoeg. Ik wil niet verder afzakken.”

Rode kaart

Dat Van der Meulen nog altijd belangrijk is voor Berkum, showt hij in de thuiswedstrijd tegen Purmersteijn. De Zwolse hoofdklasser lijkt een kansloze middag tegemoet te gaan na een vroege achterstand en een rode kaart voor Jason Huisman. Maar met een mannetje minder krijgt Berkum ineens extra krachten en kiepert de ploeg de wedstrijd volledig om. Na treffers van Jonathan van Marle, Bacuna en Van der Meulen wordt het gewoon another day at the office.

,,Het zal wennen worden”, zegt Van der Meulen met een glimlach. ,,Ik tel ze af, de wedstrijden. Niet dat ik ernaar snak, maar er komt wel een einde aan een tijdperk.”