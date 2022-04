Als zelfs Thomas Reinders gaat scoren, is het hek van de dam bij HHC Hardenberg

Op De Boshoek is de eerste helft nog niet afgelopen als met een clipje op Twitter het gerucht wordt bevestigd dat Ronald Koeman - de oude en straks nieuwe bondscoach - een plaats op de Q-side heeft gevonden. De aanhang van HHC Hardenberg weet dan al snel waar Koeman voor gekomen is. ,,Bouws in Oranje, oh hoho hoho’’, klinkt het langs de lijn. Want Danny Bouws, de rechtsback die tegenwoordig wingback wordt genoemd, is wel zo'n beetje de meest geliefde speler van HHC. Alleen al omdat hij er altijd voor 100 procent op knalt, dat vindt iedere supporter mooi.