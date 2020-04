Amateurclubs handhaven zich, maar feest? ‘Liever degradatie zónder corona dan andersom’

CORONA Amateurs hebben begrip voor stopzetten competitie, maar ‘er waren andere opties’

31 maart Het per direct afbreken van de competitie in het amateurvoetbal heeft voor de meeste clubs geen verregaande gevolgen. Van de teams had 80 procent niet veel of niets meer om voor te spelen. Hoe anders was het voor de clubs die op de eerste plaats of op de laatste plaats stonden. Zij merken het duidelijkst dat het seizoen 2019/2020 een verloren seizoen is geworden.