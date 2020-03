Amateurs hebben begrip voor stopzetten competitie, maar ‘er waren andere opties’

CORONAHet per direct afbreken van de competitie in het amateurvoetbal heeft voor de meeste clubs geen verregaande gevolgen. Van de teams had 80 procent niet veel of niets meer om voor te spelen. Hoe anders was het voor de clubs die op de eerste plaats of op de laatste plaats stonden. Zij merken het duidelijkst dat het seizoen 2019/2020 een verloren seizoen is geworden.

De KNVB heeft besloten dat de competities in het amateurvoetbal niet meer hervat worden. Het seizoen wordt als ‘niet gespeeld’ beschouwd, zonder kampioenen en degradanten. Er komen geen eindstanden.

Voorzitter Benny Miggels van Staphorst, de koploper in de hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal heeft begrip voor het besluit om de competities stop te zetten, maar baalt wel van het besluit om het hele seizoen te schrappen. „Het coronavirus heeft heel Nederland lam gelegd, gezondheid is nu het belangrijkste. De KNVB kon daarom niet anders dan de competities stopzetten. Dat er helemaal geen promotie en degradatie is vind ik wel een heel rigoureus besluit, daar waren denk ik andere opties geweest. Wij hebben daar nu nadeel van, misschien denk je er anders over als je onderaan staat. We gaan nu de balans opmaken.”

Quote Of je nu derde of vijfde klasse speelt, dat doet op dit moment niet ter zake Koksal Kurt, TKA

Koksal Kurt, voorzitter van TKA, dat met slechts één punt al vrijwel zeker was degradatie uit de vierde klasse F op zondag, stelt dat zijn club nu helemaal niet bezig is met het sportieve aspect. „Onze gedachten zijn bij de samenleving en iedereen die nu met de ziekte te maken heeft. Ik zou veel liever volgend seizoen in de vijfde klasse spelen als we daardoor dit niet mee hadden hoeven maken. Natuurlijk hielden we al rekening met degradatie, we zagen dit niet aankomen. Maar of je nu derde klasse speelt of vijfde klasse, dat doet op dit moment niet ter zake.”