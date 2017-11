Amateurs moeten voorlopig nog met voetbalprofs door

Goossensen (foto) wond zich op over de schending van het herenakkoord, waarin staat dat maximaal twee A-selectiespelers mee mogen doen bij de beloften van een betaaldvoetbalorganisatie. Aangezien er bij overtreding geen sancties zijn, blijken die afspraken weinig waard. ,,Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord van clubs", vertelt Goossensen. ,,Zij onderschrijven het verhaal en zijn ook negatief over de bvo's en de KNVB, die over zich heen laat lopen. De KNVB zei dat FC Twente formeel geen overtreding beging. De bond heeft verzuimd hardere afspraken te maken richting de profs. Dat herenakkoord stelt zo niets voor. Volgend jaar gaan we topklasse voetballen, zonder bvo's.''

VVOG-bestuurder Herman Dekker vindt de casus aansluiten op de discussie over de voetbalpiramide. ,,Het spel is vol op de wagen. Amateurclubs hebben helemaal geen behoefte aan Jong-bvo's. Er zit een hoop zeer, de prachtige competitie is weg en het is minder druk. Dat bevalt ons helemaal niet. Maar de belangen van de profs staan er haaks op, want zij groeien erdoor. Daarbij kun je geluk of pech hebben wie je treft en dat geeft competitievervalsing."

Sceptisch

Goossensen ziet de bondsvergadering van 18 maart sceptisch tegemoet. Hij is bang dat de profs (30 bvo's) een meerderheid krijgen als vertegenwoordigers van de amateurs (ook 30) hun oren naar de betaalde tak laten hangen. Dekker: ,,De bond heeft niet overlegd met de clubs die het raakt. VVOG wil een aparte beloftencompetitie naast de amateurs."

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zit er dubbel in. ,,De klacht is mij allang bekend en we gaan terug naar de tekentafel. Maar de discussie moet niet via de media gevoerd worden. Dat helpt het proces niet. Wij hebben geen sancties afgesproken en dat geeft geen poot om op te staan. Met Twente is gesproken. Formeel kunnen we niets, maar het is koren op de molen voor een aantal clubs. Het nieuwe voorstel kan niet eerder dan het komend seizoen ingaan. Dit lost dus niks op."