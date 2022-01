Amateurvoetbal moet op 5 en 6 februari beginnen; snel oplossing voor dubieuze afgelastingen

DVS’33 schrijft clubge­schie­de­nis met halen van laatste zestien KNVB-be­ker: ‘En nu Ajax-thuis in Ermelo, maar dan met pu­bliek’

Tarik Evre van DVS’33 kon het bijna niet geloven. Het was bijna 23.00 uur en de aanvoerder van de Ermelose derdedivisionist had net Achilles Veen met 0-2 verslagen in de tweede ronde van de KNVB-beker. ,,Ik heb er geen woorden voor, het is echt geweldig. We hebben clubgeschiedenis geschreven. Dit gaat de boeken in.’’

17 december