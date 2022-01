Amateurvoetballers hebben weer even het teamgevoel terug

Tweedeklasser WVF was afgelopen weekend een van de teams op trainingskamp in Spanje. ,,Hartstikke mooi. We zijn bezig aan een fietstochtje over de boulevard van Malaga’’, zegt trainer Marcel van der Steege. ,,We zijn weer even bij elkaar. Hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen Botlek (4-3 winst), dat is goed voor het teamgevoel.’’