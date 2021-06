Amateurvoetballers mogen weer wedstrijden spelen, en die kans laten de teams net voor de vakantie niet lopen

Patrick Pluim gaat ondanks bloedver­dun­ners door bij Nunspeet, maar kijkt voortaan uit met koppen

10 juni Patrick Pluim zou na dit seizoen stoppen vanwege gezondheidsredenen, maar de speler van Nunspeet is bijgedraaid. Hij krijgt komend seizoen een bijzondere positie in de selectie. ,,Er zijn goede afspraken over gemaakt.’’