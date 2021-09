Ambitieuze doelman Nick Borgman wil bij HHC Hardenberg iets moois neerzetten

Bij Rood-Wit’58 kan Wesley Ruiter na twee jaar zonder wedstrijd weer genieten

21:06 Hij is fysiek sterk, balvaardig en heeft bij derdeklasser Rood-Wit’58 in korte tijd een basisplaats weten af te dwingen. Wesley Ruiter kwam afgelopen zomer over van dorpsgenoot SDC Putten, om na lang blessureleed weer op competitief niveau veel speelminuten te maken. Voor de jonge spelverdeler zijn het de ideale omstandigheden om na twee jaar zonder een voetbalwedstrijd weer te genieten van het spelletje.